Директора компании оштрафовали на 50 тысяч рублей за завышение тарифа

Выявлен факт завышения тарифа на кадастровые работы.

В Липецкой области выявлен факт завышения тарифа на кадастровые работы.



В соответствии с Приказом управления по ценам и контролю в сфере размещения государственных заказов Липецкой области «О предельных максимальных ценах кадастровых работ в отношении земельных участков» установлены следующие цены: на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства при наличии на участке объектов недвижимого имущества – 3763 рубля; на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства при отсутствии на участке объектов недвижимого имущества – 2688 рублей; на земельные участки для ведения индивидуального жилищного строительства – 3225 рублей; на земельные участки для ведения индивидуального гаражного строительства – 2150 рублей; на земельные участки для ведения огородничества и садоводства – 1720 рублей.



В мае в Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области обратился житель Липецка с заявлением о проверке стоимости кадастровых работ проведенных на его земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, приложив к заявлению документы, подтверждающие оплату работ.



- Данные документы содержат признаки события административного правонарушения, в связи с чем в отношении юридического лица проводившего кадастровые работы было возбуждено административное производство, - отмечают в управлении. - Представитель общества в ходе проведенного административного расследования отрицала превышение максимальной стоимости кадастровых работ. И указывала, что общий объем выполненных работ существенно превышает работы указанные в договоре с заявителем. Однако, проанализировав все собранные доказательства, Управление пришло к выводу, что ООО «Меридиан», взяв с заявителя 9000 рублей, превысило максимально установленную цену за проведение кадастровых работ на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства при наличии на нем недвижимого имущества на 5237 рублей. На основании этого были привлечены к ответственности должностное и юридическое лицо: директор ООО «Меридиан» оштрафован на 50000 рублей; ООО «Меридиан», как юридическое лицо было оштрафовано на 10474 рублей, т.е. в двукратном размере излишне полученной выручки.



Как оказалось, в Липецкой области описанный выше случай с завышением тарифа на кадастровые работы не единичный. В связи с чем возбуждено еще 2 административных производства в отношении других лиц, осуществляющих кадастровые работы на территории Липецкой области.