Здоровье

сегодня, 13:02

В Липецкой области 5 человек заболели клещевым боррелиозом

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#клещ #боррелиоз
В Липецкой области 5 человек заболели клещевым боррелиозом

А всего от клещей пострадали 2922 человека.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на 13 июля по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 2922 человека, в том числе 1126 детей (38,5%).

Покусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях области.

Исследован 2241 клещ (от 76,7% обратившихся), 287 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (12,8%), 4 – возбудителем моницитарного эрлихиоза (0,9%), 38 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (8,7%).

На  13 июдя на территории области зарегистрировано 5 случаев иксодового клещевого боррелиоза (за аналогичный период 2016 года – 4 случая).

Большая часть присасывания клещей произошла на территориях населенных пунктов (73,3%), в т.ч. на территориях домовладений и приусадебных участков – 87,6%, кладбищ – 3,6%, садоводческих товариществ – 5,4%, парков – 2,5%, что указывает на необходимость проведения акарицидных обработок территорий домовладений и мест массового посещения населения.

Акарицидные обработки проведены на площади 622,3 га.

Напоминаем, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита людей, в том числе соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношение специальной защитной одежды, применение современных акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.  

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#клещ #боррелиоз

Комментарии (3)

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мдя

24 минуты назад
это вам результат запрета пала травы и стерни... веками жгли и ничего не обрабатывали.
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мэрия- перия

29 минут назад
В парках мы усе обработали ( по отчетам) ха-ха-ха
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Рабочий

34 минуты назад
А как быть с парками?
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