За полгода в Липецкой области пьяные водители убили 14 человек

Каждое 18-е ДТП в регионе совершено нетрезвыми водителями.

Как сообщает региональное УГИБДД, по итогам шести месяцев на территории Липецкой области было зарегистрировано 668 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 83 и получили травмы 825 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось на 3,1%, а число погибших и раненых в них людей – на 1,2% и 4,5% соответственно.



На 40% сократилось количество ДТП по вине нетрезвых водителей. В состоянии опьянения совершено практически каждое восемнадцатое происшествие, или 37 ДТП, в которых 14 человек погибли и 42 – получили травмы.

Количество ДТП с участием пешеходов в Липецкой области сократилось на 10% с 209 до 188, в том числе на 26% меньше зафиксировано дорожно-транспортных происшествий по вине пеших участников дорожного движения.

В прошедшем полугодии на территории региона произошло 79 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых погибли 2 несовершеннолетних и получили травмы 85 подростков в возрасте до 16 лет. Больше половины из них находились в качестве пассажиров автотранспорта.

С начала года сотрудники ГИБДД выявили 208156 правонарушений в области дорожного движения, в том числе 1930 случаев управления транспортом лицами, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от медицинского освидетельствования. За управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенными водительского удостоверения, или отказавшиеся от медицинского освидетельствования в тот же период возбуждено 348 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ.

Кроме того было выявлено 1513 случаев выезда на полосу встречного движения, в случаях запрещенных ПДД, 1819 – нарушений требований сигнала светофора, 4587 – непредставления преимущества в движении пешеходам, 6870 – нарушения ПДД пешеходами.

Основными направлениями работы службы остаются, в том числе, профилактика детского дорожного транспортного травматизма, пьянства за рулем, профилактика ДТП с участием пешеходов.