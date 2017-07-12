Общество
30 минут назад
Липецкая вечЁрка: труп в погребе, меркантильный жених и сломанные новые автобусы
Представляем вам обзор самых популярных у интернет-пользователей событий Липецка и региона в среду, 12 июля.
Чаще всего сегодня липчане хотели узнать подробности страшной находки в погребе. В ночь на 28 июня при совместном распитии спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый обухом топора несколько раз ударил собутыльника по голове. От полученной травмы потерпевший скончался. Его тело подозреваемый перетащил в сарай, где сбросил в погреб и прикрыл хламом.
Также в среду не осталась без внимания тема корректности платежек за коммунальные услуги. Комиссия управления федеральной антимонопольной службы по Липецкой области рассмотрела жалобу горожанина на то, что вместе с платежной квитанцией за электроэнергию он получает рекламу сторонних услуг.
Вместе с этим максимальный отклик получило сообщение о выходе из строя новых автобусов. Напомним, что 21 новый автобус был приобретен мэрией в лизинг за 154 млн рублей при старте продаж в 160 миллионов. В эксплуатации они - с 1 июля.
Множество мнений собрала «река», устремившаяся вниз по улице Советская. Сегодня многие горожан обратили внимание на бьющий из-под решетки «ливневки» напротив дома профсоюзов «родник» прямо на только асфальтированной улице Советской.
А вот самые яркие эмоции липчанам подарило сообщение про горе-жениха. Мужчина вывез невесту в Италию, а потом потребовал вернуть потраченное. Кстати, невеста довольно быстро перестала быть его женой.
Чаще всего сегодня липчане хотели узнать подробности страшной находки в погребе. В ночь на 28 июня при совместном распитии спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый обухом топора несколько раз ударил собутыльника по голове. От полученной травмы потерпевший скончался. Его тело подозреваемый перетащил в сарай, где сбросил в погреб и прикрыл хламом.
Также в среду не осталась без внимания тема корректности платежек за коммунальные услуги. Комиссия управления федеральной антимонопольной службы по Липецкой области рассмотрела жалобу горожанина на то, что вместе с платежной квитанцией за электроэнергию он получает рекламу сторонних услуг.
Вместе с этим максимальный отклик получило сообщение о выходе из строя новых автобусов. Напомним, что 21 новый автобус был приобретен мэрией в лизинг за 154 млн рублей при старте продаж в 160 миллионов. В эксплуатации они - с 1 июля.
Множество мнений собрала «река», устремившаяся вниз по улице Советская. Сегодня многие горожан обратили внимание на бьющий из-под решетки «ливневки» напротив дома профсоюзов «родник» прямо на только асфальтированной улице Советской.
А вот самые яркие эмоции липчанам подарило сообщение про горе-жениха. Мужчина вывез невесту в Италию, а потом потребовал вернуть потраченное. Кстати, невеста довольно быстро перестала быть его женой.