Общество

30 минут назад

Липецкая вечЁрка: труп в погребе, меркантильный жених и сломанные новые автобусы

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: труп в погребе, меркантильный жених и сломанные новые автобусы
Представляем вам обзор самых популярных у интернет-пользователей событий Липецка и региона в среду, 12 июля.

Чаще всего сегодня липчане хотели узнать подробности страшной находки в погребе. В ночь на 28 июня при совместном распитии спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый обухом топора несколько раз ударил собутыльника по голове. От полученной травмы потерпевший скончался. Его тело подозреваемый перетащил в сарай, где сбросил в погреб и прикрыл хламом.  

Также в среду не осталась без внимания тема корректности платежек за коммунальные услуги. Комиссия управления федеральной антимонопольной службы по Липецкой области рассмотрела жалобу горожанина на то, что вместе с платежной квитанцией за электроэнергию он получает рекламу сторонних услуг.

Вместе с этим максимальный отклик получило сообщение о выходе из строя новых автобусов. Напомним, что 21 новый автобус был приобретен мэрией в лизинг за 154 млн рублей при старте продаж в 160 миллионов. В эксплуатации они - с 1 июля. 

Множество мнений собрала «река», устремившаяся вниз по улице Советская. Сегодня многие горожан обратили внимание на бьющий из-под решетки «ливневки» напротив дома профсоюзов «родник» прямо на только асфальтированной улице Советской.

А вот самые яркие эмоции липчанам подарило сообщение про горе-жениха. Мужчина вывез невесту в Италию, а потом потребовал вернуть потраченное. Кстати, невеста довольно быстро перестала быть его женой.


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#обзор #события #вечЁрка

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