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Погода в Липецке
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46 минут назад
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В Липецкой области без снега и без мороза
В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется в области повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается, слабый мокрый снег возможен лишь местами.
Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градусов мороза, что на 6-8 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью опустится от -3 до -5 градусов, днем — около нуля градусов.
День 25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 35 градусов мороза.
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