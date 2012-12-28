В Липецкой области без снега и без мороза

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется в области повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается, слабый мокрый снег возможен лишь местами.

Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градусов мороза, что на 6-8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью опустится от -3 до -5 градусов, днем — около нуля градусов.День 25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 35 градусов мороза.