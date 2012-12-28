Происшествия
649
сегодня, 09:41
«Желтый» уровень воздушной опасности в Липецкой области отменили под утро
БПЛА на этот раз атаковали три соседних региона.
О нём оповестили около полуночи, сообщение в Telegram-канале губернатора Игоря Артамонова об отбое тревоги появилось в 06:24.
Жёлтый уровень означает, что беспилотники замечены возле границы региона. В Липецкую область БПЛА на этот раз не наведались. Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении минувшей ночью 8-ми беспилотников в Рязанской области, шести – в Курской и одного в Белгородской.
0
0
0
0
0
Комментарии