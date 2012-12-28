Липецкая вечЁрка: разборки у детского сада, прокуратура против ЖК «Турист» и секс привел в больницу
По нападению на бригаду скорой возбуждено уголовное дело: пытались похитить сумку с лекарствами
Общество
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24 минуты назад
Липецкая вечЁрка: упавший БПЛА, сгоревший автобус и штраф за оскорбление девочки
Сегодня, 24 января, липчане пережили тревожную ночь, утром сгорел маршрутный автобус, и пенсионерку оштрафовали за оскорбление девочки-подростка.
Напомним, ранее поволноваться липчанам пришлось 14 и 15 января.
Интересно, что новости о желтом уровне опасности и об отмене воздушной тревоги мало заинтересовали нашу аудиторию. Она среагировала только на сообщения о красном уровене и упавшем беспилотнике. Комментарии под этими новостями очень разные.
«Господи когда же это закончится?», — спросила Екатерина.
«Я думала приснилось», — удивилась Ольга.
«А я спал себе и спал, и нечего не слышал», — признался Дима.
«Да пофик», — заявил Вождь аула.
«Огромное спасибо всем службам, которые нас защищают. Храни вас Господь!», — написал Липчанин.
Сегодня утром в Липецке на дороге загорелся автобус маршрута №315. Хорошо, что он был без пассажиров, никто не пострадал. А автобус сгорел практически полностью.
«Ничего страшного, это просто очередное контролируемое выгорание автобуса», — съязвил Просто Виктор.
«Как говорится, сгорел на работе. До пенсии не дожил», — добавил Гость.
«Похоже, это тот технологический рывок, о котором так много говорили», — вступил в дискуссию Поп.
«Да сколько такой рухляди. И еще проезд повышают. Все грязные не убираются», — возмутился Какой.
И это, к сожалению, был не единственный инцидент на дороге. Накануне вечером на дамбе Матырского водохранилища столкнулись «ВАЗ-2107» с 45-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2115» с 34-летним водителем. Водителя постарше госпитализировали, тот что помоложе, также получил травмы, но от госпитализации отказался.
Дело о смертельном лобовом ДТП у поворота на Ярлуково передано в суд. Речь идёт о жутком ДТП, которое произошло 13 апреля 2024 года на 311-м километре дороги «Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» в Грязинском районе, где столкнулись «Митсубиси Лансер» и «Иран Ходро Саманд». От удара обе машины улетели в кювет. Водитель «Ирана» погиб, две пассажирки автомобилей пострадали.
По версии следствия, водитель «Лансера» грубо нарушил правила дорожного движения, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
«Как достали эти вечно спешащие олени, которые прут по встречке! Кто их ждёт? Кому они нужны? Куда опаздывают? Просто мозгов нет, вот и летят. А люди гибнут!», — возмутился 777.
А в грязинском суде будут рассматривать уголовное дело водителя автомобиля «Фольксваген Пассат», который в марте прошлого года на 24-м километре дороги «Липецк-Грязи-Песковатка» врезался в стоящий «Ниссан Пульсар», водитель последнего автомобиля погиб.
Обвиняемому также грозит до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.
В Ельце суд вынес решение по необычному делу. Оштрафовал на 3 000 рублей 77-летнюю пенсионерку за оскорбление девочки-подростка.
16-летняя ельчанка гуляла во дворе с собакой и выслушала оскорбления от пожилой женщины. Девочка пожаловалась матери, а та — в прокуратуру.
И на 3 000 рублях дело может не закончиться, в суд направлен иск о взыскании компенсации морального вреда, нанесенного девочке. Новость зацепила комментаторов.
«Идут дети, мат перемат. Всё время наблюдаю. Может, будем и родителей штрафовать? За плохое воспитание детей», — поинтересовался Вау.
«Пенсионерку не надо наказывать. Пенсионеры и так живут очень скромно. Мне вот сейчас надо срочно менять два крана и унитаз затравил воду. Это уже будет такая растрата, и плюс каждый месяц дорогие лекарства. Поговорить с ней и простить, не то с сердцем плохо будет», — встал на защиту бабушки гость.
«С чего это ее не надо наказывать? За свои слова и поступки надо нести ответственность, не важно старый или молодой! И то, как она живёт, никого не волнует. Не хочет платить, пусть рот не раскрывает тогда! Глупая позиция оправдывать хамство и невежество больным сердцем и скромными доходами! Это ее личные проблемы, но оскорблять никого нельзя!», — не согласился с ним Не хам.
«Полностью поддерживаю маму девочки! Я бы так же сделала! Меня с мужем одна такая несколько остановок в автобусе обкладывала таким матом, уши взяли! Только потому что ей нужное место не уступили, хотя в автобусе полно мест было. Дочь моя летом подрабатывала, листовки разносила, так одна их из подъезда сумкой выгоняла, и матом таким обкладывала, что я таких слов не знаю. Это вы, кто защищает, ни разу не попадались на таких пенсов. Они считают, что им все должны и они вершители судеб и закона», — поделилась историей Мэр.
«Надо на региональном уровне принимать закон о выгуле собак исключительно в памперсах. Таковые имеются. Тогда и улицы не будут загажены и пенсионеры спокойны. И не только пенсионеры. Собачатники, уважайте окружающих!», — предложила Эфа.
Завтра в Липецке, по прогнозам синопткиов, будет около нуля градусов.
И обратите внимание, завтра, 25 января, из-за «Студенческого фан-забега» с 13:30 до 15:00 автобусы будут объезжать часть улицы Космонавтов: от Дворца спорта «Звездного» до площади Авиаторов через железнодорожный вокзал.
А в понедельник 27 января из-за демонтажа балок на мосту через реку Ериловка дороги Вербилово-Грязное-Боринское с 9 утра и в течение дня возможно периодическое прекращение проезда на срок до получаса
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