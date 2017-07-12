Общество

33 минуты назад

Липчанин свозил невесту в Италию и потребовал ее вернуть деньги

6 737
#иск #туризм
Липчанин свозил невесту в Италию и потребовал ее вернуть деньги

Мужчина обвинил спутницу в неосновательном обогащении.

Нестандартное гражданское дело рассмотрела апелляционная комиссия Липецкого областного суда. Житель Липецка решил опротестовать выводы Октябрьского районного суда, где ему отказали в удовлетворении иска к бывшей супруге.

Как указано в документах суда, истец обвинил женщину в неосновательном обогащении: якобы она, на тот момент еще невеста, пользовалась дополнительными кредитными картами по счету истца. Платежные документы были выпущены еще в 2012-2013 годах, но женщина активировала карты только в начале 2016 года. За три месяца с карт было списано 308 044 рубля. Женщина иск не признала и рассказала суду, что долгое время состояла с истцом в близких отношениях, а списание с карты — итог совместного путешествия в Италию перед свадьбой. Спутница истца, которая на данный момент вышла замуж за другого, оплачивала кредитками счета в ресторанах и покупку одежды, обуви и парфюмерии в Милане. Кроме того в Москве женщина использовала дополнительную карту на приобретение одежды, парфюмерии, посуды, лекарств, продуктов питания, лечение в платной клинике, посещение кинотеатров, ресторанов и кафе, маникюр. Все эти расходы были произведены в течение трех месяцев до свадьбы с истцом.

Суд пришел к выводу, что теперь уже бывший муж не может ничего требовать от экс-супруги, и оставил решение нижестоящей инстанции в силе.
6 737
#иск #туризм

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Черту который по ходу сам рогатый, от Ирины

4 минуты назад
А типо не в браке, не рогатый?
ответить

Ирине-безмозглой

12 минут назад
"Рогатые" это те, кому жёны изменяют. Причём здесь этот случай?
ответить

да уж

19 минут назад
Ушлая бабенка попалась. И как это он не углядел то
ответить

Ирина

19 минут назад
Молодец!!! Красаица, так Вам рогатые и надо!!!!
ответить

Алекс

20 минут назад
сука она и есть сука!
ответить

антон

23 минуты назад
развели мужика!
ответить

Еще в рубрике

Депутату облсовета продлили срок ареста до 11 октября
#Александр Конаныхин
2
Депутату облсовета продлили срок ареста до 11 октября

11 минут назад

Общество
1689 направлений в детские сады остаются невостребованными
#детский сад #образование
1
1689 направлений в детские сады остаются невостребованными

33 минуты назад

Общество
Липчане банкротят орловских кондитеров
#суд #банкротство
Липчане банкротят орловских кондитеров

36 минут назад

Общество
Бывший глава Добровского района в пошел в суд за домом, который считает своим
#Анатолий Глазунов
4
Бывший глава Добровского района в пошел в суд за домом, который считает своим

53 минуты назад

Общество
Липчан зовут на «Свеклушку-сахарушку»
#фестиваль #туризм
Липчан зовут на «Свеклушку-сахарушку»

сегодня, 14:00

Общество
Напротив ФСБ в Липецке начались посадки
5
Напротив ФСБ в Липецке начались посадки

сегодня, 13:41

Общество