Липчанин свозил невесту в Италию и потребовал ее вернуть деньги

Мужчина обвинил спутницу в неосновательном обогащении.

Нестандартное гражданское дело рассмотрела апелляционная комиссия Липецкого областного суда. Житель Липецка решил опротестовать выводы Октябрьского районного суда, где ему отказали в удовлетворении иска к бывшей супруге.



Как указано в документах суда, истец обвинил женщину в неосновательном обогащении: якобы она, на тот момент еще невеста, пользовалась дополнительными кредитными картами по счету истца. Платежные документы были выпущены еще в 2012-2013 годах, но женщина активировала карты только в начале 2016 года. За три месяца с карт было списано 308 044 рубля. Женщина иск не признала и рассказала суду, что долгое время состояла с истцом в близких отношениях, а списание с карты — итог совместного путешествия в Италию перед свадьбой. Спутница истца, которая на данный момент вышла замуж за другого, оплачивала кредитками счета в ресторанах и покупку одежды, обуви и парфюмерии в Милане. Кроме того в Москве женщина использовала дополнительную карту на приобретение одежды, парфюмерии, посуды, лекарств, продуктов питания, лечение в платной клинике, посещение кинотеатров, ресторанов и кафе, маникюр. Все эти расходы были произведены в течение трех месяцев до свадьбы с истцом.



Суд пришел к выводу, что теперь уже бывший муж не может ничего требовать от экс-супруги, и оставил решение нижестоящей инстанции в силе.