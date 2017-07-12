Общество
сегодня, 15:00
В Липецке вышла из строя треть новых автобусов
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Ключи от свежих "ЛиАЗов" вручили водителям МУП "Липецкпассажиртранс" менее двух недель назад, 30 июня.
У вот вам и программа обновления пассажирского транспорта Липецка, о которой недавно громко говорили на церемонии вручения ключей от новых "ЛиАЗов" мэр города Сергей Иванов и первый заместитель главы региона Юрий Божко: восемь белых автобусов с надписью "Программа обновления городского транспорта" на боках уже в ремонте.
- У трех автобусов, полученных МУПом "Липецкпассажиртранс", проблемы с двигателями, у трех - с электроникой, у одного не работает гидрозамедлитель, еще у одного полетело рулевое управление, - сообщил GOROD48 один из сотрудников муниципального предприятия.
К сожалению, оперативно получить комментарий директора МУПа Виталия Гурьева у GOROD48 не получилось: его мобильный телефон молчал.
Напомним, что 21 новый автобус был приобретен мэрией в лизинг за 154 млн рублей при старте продаж в 160 миллионов. В эксплуатации они - с 1 июля.
- У трех автобусов, полученных МУПом "Липецкпассажиртранс", проблемы с двигателями, у трех - с электроникой, у одного не работает гидрозамедлитель, еще у одного полетело рулевое управление, - сообщил GOROD48 один из сотрудников муниципального предприятия.
К сожалению, оперативно получить комментарий директора МУПа Виталия Гурьева у GOROD48 не получилось: его мобильный телефон молчал.
Напомним, что 21 новый автобус был приобретен мэрией в лизинг за 154 млн рублей при старте продаж в 160 миллионов. В эксплуатации они - с 1 июля.
50 2154
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