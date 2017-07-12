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В Липецке вышла из строя треть новых автобусов

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#транспорт
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В Липецке вышла из строя треть новых автобусов

Ключи от свежих "ЛиАЗов" вручили водителям МУП "Липецкпассажиртранс" менее двух недель назад, 30 июня.

У вот вам и программа обновления пассажирского транспорта Липецка, о которой недавно громко говорили на церемонии вручения ключей от новых "ЛиАЗов" мэр города Сергей Иванов и первый заместитель главы региона Юрий Божко: восемь белых автобусов с надписью "Программа обновления городского транспорта" на боках уже в ремонте.

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  - У трех автобусов, полученных МУПом "Липецкпассажиртранс", проблемы с двигателями, у трех - с электроникой, у одного не работает гидрозамедлитель, еще у одного полетело рулевое управление, - сообщил GOROD48 один из сотрудников муниципального предприятия.

К сожалению, оперативно получить комментарий директора МУПа Виталия Гурьева у GOROD48 не получилось: его мобильный телефон молчал.  

Напомним, что 21 новый автобус был приобретен мэрией в лизинг за 154 млн рублей при старте продаж в 160 миллионов. В эксплуатации они - с 1 июля. 
50 2154
#транспорт
3

Комментарии (50)

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муп лпатп

4 минуты назад
сана согласен
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о каг !

4 минуты назад
Молодцы в мэрии : бились как гладиаторы ,целых 3 % сбили от первоначальной цены.Город 48 какой цифре верить? 154 ляма за 21 автобус - это более 7 лямов за один автобус, в предыдущей статье у вас один автобус в 6,2 ляма обошелся.Какая рыночная цена на это г.?
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муп лпатп

6 минут назад
вы куда политику ведёте? в других городах электротранспорт возрождат а у нас хоронят
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WAX

6 минут назад
Нормально баблишко освоили и на ремонте ещё освоят.
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муп лпатп

8 минут назад
на счёт трамваев ... согласен...нельзя терять этот вид(экологический) как и троллейбусы
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сана

8 минут назад
Слава богу! Да в этих с позволения сказать автобусах только мешки с картошкой возить. Проходы узкие, сиденья как памятники на полуметровых постаментах,зимой в пуховиках только человек 20 войдет( если не задушатся). Кто их проектировал? Всю жизнь ему бы на таких ездить...
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Липчанин

9 минут назад
Плюсанусь за трамвай. Везде в мире, где беспокоятся за экологию, его развивают. В Липецке же беспокоятся за кошельки владельцев маршруток.
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муп лпатп

9 минут назад
Гурьев (мужик) но ему не дат и рта раскрыть
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муп лпатп

10 минут назад
а ведь всё рукаводство МУПА было против эти автобусов и сам г-н Гурьев был против но мэрия закрыла рты всем
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Трамвай

12 минут назад
ВОЗРАДИТЬ НУЖНО ТРАМВАЙ В ЛИПЕЦКЕ ПУСТИТЬ НА ОПЫТНУЮ ЕЛЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СЫРСКИЙ РУДНИК СОЛОЛ НОВОЛИПЕЦК ПОУЧИТЬСЯ НУЖНО У ЕВРОПЫ КАК ТРАМВАЙ МОЖЕТ ЖИТЬ ДАЖЕ НА УЗЕНЬКИХ УЛИЦАХ НАДЕЖНОСТЬ ТРАМВАЯ НАМНОГО ВЫШЕ ЧЕМ АВТОБУСА ЕГО ПОВЫШЕННАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРКО ЭКСПЛОТАЦИИ В НАЧАЛЕ ВЕКА В ЛИПЕЦКЕ БЫЛА ДОПУЩЕНА ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА УБРАТЬ ТРАМВАИ С ЦЕНТРА ГОРОДА ЯКОБЫ ОН МЕШАЛ ЧАСТНОМУ ТРАНСПОРТУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАМВАИ С ЦЕНТРА ГОРОДА УБРАЛИ ЗАМЕНИВ ИХ ДУШНЫМИ АВТОБУСАМИ СПИСАННЫМИ В ЕВРОПЕ С ДВУМЯ ОКОШКАМИ НА ВЕСЬ САЛОН А МАШИНАМ СО ВРЕМЕНЕМ МЕСТО МАЛО УЖЕ И БЕЗ ТРАМВАЕВ НУЖНО ТРАМВАЙ ДЕЛАТЬ ГЛАВНЫМ ТРАСПОРТОМ ЧТО БЫ ИЗ РАЙОНА В РАЙОН ЛИПЧАНЕ МОГЛИ НА ТРАМВАЯХ ДОБИРАТЬСЯ ДО РАБОТЫ БЫСТРЕЕ ЧЕМ НА ЛИЧНОМ!
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