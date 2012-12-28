Очередное поражение на пути в вечность

До рекорда остались 4 игры.

И все равно по игре команды оказались – небо и земля. Уже в первом периоде в воротах липчан побывали две безответные шайбы, второй начался с третьей пропущенной. Забивать «Липецк» начал лишь при счёте 0:3 – на 29-й минуте подсластил пилюлю Александр Гнездюков.









Хозяева долго не церемонились



На второй перерыв команды всё равно ушли при счёте 5:1 в пользу «Прогресса», затем хозяева явно сбавили обороты и «Липецк» выиграл – целый период, но не матч. В третьем отрезке шайбы у нас забросили Александр Мягков (44-я минута) и Никита Головатюк (45-я).









29-е поражение со старта чемпионата. До повторения «вечного антирекорда» кишинёвской «Платины» в сезоне 2012/13 – 33 проигрышей кряду остались всего 4 игры.









Команда, которая может войти в историю



Сегодня повторный матч, а следом за ним в феврале домашняя серия игр с «Протоном» из Нововоронежа и «ЭкоНивой» из Боброва. В ней и намечается «результат столетия».







Фото МХК "Прогресс"



МХК «Липецк» продолжает стремительно нестись под откос, в смысле – к худшему результату в истории НМХЛ и одному из худших в истории хоккея. В удмуртском Глазове липчане были биты местным «Прогрессом» - 3:6.Соперник – даже не середняк, а один из аутсайдеров Восточной конференции, отставание идущего 9-м «Прогресса» от «восьмёрки» плей-офф до игры составляло десяток очков.