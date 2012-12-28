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Погода в Липецке
332
сегодня, 16:54
3

Весна опять стучится: в Липецкой области до +3 ночью и до +6 днем

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градусов тепла, что на 9-11 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от -2 до +3 градусов, днем – от +1 до +6 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +2 до +4 градусов.

День 27 января стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 33 градусов мороза.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Липчанин
10 минут назад
На улице тепло, батареи в квартире еле тёплые (новый дом с автоматикой, которая экономит деньги жильцов), а в платёжках суммы как при морозе - 30.
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Безмасочник
15 минут назад
Какая красота! Стоит январь, а на дворе октябрь.
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Садовод
сегодня, 17:19
Писать всем миром Бастрыкину: кто зиму со снегом скоммуниздил?
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