Весна опять стучится: в Липецкой области до +3 ночью и до +6 днем

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градусов тепла, что на 9-11 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от -2 до +3 градусов, днем – от +1 до +6 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +2 до +4 градусов.День 27 января стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 33 градусов мороза.