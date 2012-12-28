На территории Липецкой областной больницы образовалось озеро

Липчане винят «Квадру» в несанкционированных стоках.

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Такая ситуация происходит не в первый раз. Так, три дня назад в паблике, посвященном «Университетскому» уже публиковали жалобы на грубейшее нарушение благоустройства и экологического законодательства.





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Снято три дня назад, видео - VK







«Сегодня я направил коллективное обращение от жителей микрорайона «Университетский» в Областную прокуратуру, Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру и главе города Липецка с фото и видеоматериалами сбросов горячей воды, для проведения соответствующих оценок действий сотрудников ПАО «Квадра». Надеюсь, сбросы воды вскоре прекратятся!» - Написал неравнодушный житель и тоже приложил видео потопа, снятое несколько дней назад.











Липчане надеются, что эти заявления помогут остановить бедствие



Липчане начали пересылать друг другу видео территории, примыкающей к Липецкой областной больнице со стороны 19-го микрорайона. На нём то ли озеро, то ли болотные топи.Вода разлилась на несколько сотен метров вокруг, частично затопив даже тротуар, ведущий в сторону больницы и микрорайона «Университетского».Местные жители винят во всём компанию «Квадра», которая, по из словам, устраивает здесь сброс технических отходов. По мнению, липчан минувшей ночью вентили вновь несанкционированное открывали, из-за чего и случился потоп.Быстрее всех в ситуации сориентировались местные утки. На первом видео заметна утиная мамочка с выводком птенцов, деловито пересекающая водную гладь. Вот только липчан не радует, что «природа настолько очистилась…».