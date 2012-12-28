Общество
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56 минут назад
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Куриные яйца сравнялись в цене с перепелиными
Итоги недели: цены.
Наша корзина с дорогими продуктами подешевела еще существеннее — на 207 рублей 65 копеек. Активнее предлагают скидки продавцы мяса, подешевели яйца и бананы.
Медленно снижаются цены на кур. Правда, магазин с самым дешевым предложением ограничивает количество товара, но не сильно. По 175 рублей можно купить до 10 килограммов.
Домашние яйца на Центральном рынке предлагают по 160 рублей за десяток, а от птицефабрик: от 60 до 155 рублей. Еще недавно десяток стоил 200 рублей.
— Двухжелтковые яйца закончились, на остальные цены прежние остались, — говорят на рынке.
Кстати, куриные и перепелиные яйца сравнялись в цене, только размер разный, да перепелиные продают не по 10 штук, а по 20.
А в одном из магазинов мы не обнаружили куриных яиц, были только перепелиные.
— Куриные кончились, — лаконично ответила продавец.
Бананы подешевели аж на 25 рублей! Это могло бы стать сенсацией, если бы на прошлой неделе за них не просили почти 200 рублей.
На Центральном рынке слегка подорожал картофель. Если раньше за килограмм просили 50 рублей, то сейчас все чаще — 60 рублей.
В последнее время сразу в нескольких СМИ появились материалы об опасности переводов денег за товары по номеру телефона. Такой способ платежа стал для многих привычным, однако доказать за что именно вы платили, и как эти деньги будет расходовать получатель, сложно. Юристы предупреждают, что перевод может быть расценен, как пособничество терроризму.
Продавцы на Центральном рынке в курсе таких предупреждений. Но снижения оплаты переводом они не заметили. По их подсчетам, примерно 80% покупателей расчитываются именно таким образом.
Торговля на Центральном рынке помаленьку оживает после новогодних праздников. О них уже почти ничего не напоминает, гирлянды и игрушки почти все убраны.
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