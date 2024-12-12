Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Утром на улице Московской автомобиль прилёг на крышу
Происшествия
Куриные яйца сравнялись в цене с перепелиными
Общество
Рыбак зимой у лунки как-то заснул и частью стал ландшафта
Неделя 48
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На территории Липецкой областной больницы образовалось озеро
Общество
«Желтый» уровень воздушной опасности в Липецкой области отменили под утро
Происшествия
Вратарь-гигант уйдёт из «Металлурга» в «Рязань»
Спорт
Липецкий борец покорил столицу – в четвёртый раз
Спорт
Житель Тербунского района хранил наркотики под кроватью
Происшествия
Весна опять стучится: в Липецкой области до +3 ночью и до +6 днем
Погода в Липецке
Читать все
На территории Липецкой областной больницы образовалось озеро
Общество
Утром на улице Московской автомобиль прилёг на крышу
Происшествия
Весна опять стучится: в Липецкой области до +3 ночью и до +6 днем
Погода в Липецке
Вратарь-гигант уйдёт из «Металлурга» в «Рязань»
Спорт
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкий борец покорил столицу – в четвёртый раз
Спорт
Липецкий фигурист в 11 лет освоил тройные прыжки и сложнейшие каскады
Спорт
Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах
Общество
Очередное поражение на пути в вечность
Спорт
«Желтый» уровень воздушной опасности в Липецкой области отменили под утро
Происшествия
Читать все
Общество
232
сегодня, 07:00
4

Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах

Рассказываем всё самое главное про наступивший понедельник.

Плюс

Днём в Липецке – от +2 до +4 градусов и без существенных осадков.

DSC0937112.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 15 микрорайон, 6; Бехтеева, 4, 10; Политехнической, 1, 3, 5; Славянова, 1, 2, 3.

photo_2024-12-12_07-01-25.jpg

Отключение света

С 8:00 до 17:00 погрузятся во мрак дома на улицах Агрономической, 1; Боевой проезд, 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30; В. Музыки; Опытной, 1-27; Трубный проезд, 1.

wd354aodm74ijpghbeq9qsoj79gx4l9r.JPG

С 8:00 до 17:00 та же участь ждёт дома на улицах Баумана, 85 – 193; Васильковой; Земляничной, 21, 29; Надежды, 1-14.

Пробки

В понедельник трудно всем, а водителям – вдвойне. Оперативно узнавать о заторах в городе можно с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений. Если повезёт, пробки можно объехать.


Концерт XVIII века

Необычный концерт устраивают в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) – в стиле салонного музицирования XVIII века (12+).

Чарующие звуки начнут раздаваться в 19:00, перед публикой в рамках фестиваля «Mozart fest» выступят камерные ансамбли и солисты Липецкой филармонии. Прозвучат произведения В.А. Моцарта, К.В. Глюка, Й. Гайдна, Л. Боккерини и других композиторов. Обещают воссоздать уютную и элегантную обстановку, атмосферу аристократического салона той эпохи, где музыка исполнялась для избранной аудитории.

DSC_0094.JPG

Концерт будет называться «Моцарт жив!»: не ручаемся, но возможно по аналогии с В. Цоем, такие надписи в XVIII столетии встречались на стенах дворцов, палаццо и монументальных строений.

Поделки из глины

Мастер-класс состоится в 17:00 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).

6jjr9p4x0bb6rsv8al40owvriw3u6b2q.jpeg

Урок по изготовлению кружки из глины в рамках проекта «Липецк мастеровой»для желающих проведёт художник-керамист и народный мастер РФ Светлана Пастухова (12+).

Память о далёкой войне

27 января исполняется 81 год со дня снятия блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны.

2v30ba1ph32b3l609qnqkeae8a13l8km.jpg

Этому будут посвящены несколько мероприятий, особенно отличится в их проведении ДК «Рудничный». В своём основном здании на улице Ударников, 13 в 14:00 и в филиале на Одоевского, 10 в 17:00 покажут патриотический фильм о той далёкой эпохе (12+). А в 16:30 на Одоевского, 10 ещё состоится акция «Блокадный хлеб» (12+).

Годовые премии

40% липчан получили премии по итогам 2024 года, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob.

Количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: специалисты по трудоустройству связывают это с дефицитом кадров и попытками работодателей удержать персонал, применяя дополнительные меры мотивации.

0J2A6785.JPG

Чаще всего премировали сотрудников до 35 лет – 48%, а ещё – тех, кто в месяц зарабатывает меньше 50 тысяч рублей – 51%.

Серые схемы оплаты труда

Липчане, конечно, народ дисциплинированный, но каждый 4-й согласен на зарплату в конверте. Об этом в опросе SuperJob рассказали 25% опрошенных. Больше всего сторонников выплат «в конвертах» среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей – таких уже одна треть.

_A10710812.jpg

50% липчан против серых выплат, а около ещё около четверти затрудняются с ответом: «Зависит от суммы и доверия к работодателю»; «Главное, чтобы платили вовремя и достойную заработную плату, а как - неважно».

Дорогие липчане! Утро понедельника многие не могут представить без кофе, но ещё больше людей - без новостей в течение дня. Жители нашего региона привыкли читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зарплата в конвертах
17 минут назад
А во многих странах уход от налогов считается самым опасным преступлением и наказывается огромными сроками.Неужели в налоговой не видят,что многие предприятия присылают данные с минимальной заработной платой и это не является поводом для проверок?Недополученные налоги привели к мизерным пенсиям.
Ответить
Может
3 минуты назад
И туда конверты приносят,а те закрывают глаза.
Ответить
Ссёлки
26 минут назад
Главное ,чтобы директор школы хорошо получала,а то что учителей нехватает,классы пустые заняты всякой ерундой,секциями коммерческими и детям приходится учится во вторую смену,это всем по боку.
Ответить
Учитель
35 минут назад
Да, мне в школе дали премию в декабре - оклад. Причина: средняя зарплата очень сильно отстаёт от средней. Но это не помогает: 2 учителя в моей школе уволились с 3 четверти, ушли на ОЭЗ Липецк - там платят в 2,5 раза больше и не надо 150 документов заполнять
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru