Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах

Рассказываем всё самое главное про наступивший понедельник.













С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 15 микрорайон, 6; Бехтеева, 4, 10; Политехнической, 1, 3, 5; Славянова, 1, 2, 3.









С 8:00 до 17:00 погрузятся во мрак дома на улицах Агрономической, 1; Боевой проезд, 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30; В. Музыки; Опытной, 1-27; Трубный проезд, 1.













Чарующие звуки начнут раздаваться в 19:00, перед публикой в рамках фестиваля «Mozart fest» выступят камерные ансамбли и солисты Липецкой филармонии. Прозвучат произведения В.А. Моцарта, К.В. Глюка, Й. Гайдна, Л. Боккерини и других композиторов. Обещают воссоздать уютную и элегантную обстановку, атмосферу аристократического салона той эпохи, где музыка исполнялась для избранной аудитории.









Мастер-класс состоится в 17:00 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).









Урок по изготовлению кружки из глины в рамках проекта «Липецк мастеровой»для желающих проведёт художник-керамист и народный мастер РФ Светлана Пастухова (12+).





Память о далёкой войне







27 января исполняется 81 год со дня снятия блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны.









40% липчан получили премии по итогам 2024 года, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob.







Количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: специалисты по трудоустройству связывают это с дефицитом кадров и попытками работодателей удержать персонал, применяя дополнительные меры мотивации.















Липчане, конечно, народ дисциплинированный, но каждый 4-й согласен на зарплату в конверте. Об этом в опросе SuperJob рассказали 25% опрошенных. Больше всего сторонников выплат «в конвертах» среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей – таких уже одна треть.















Днём в Липецке – от +2 до +4 градусов и без существенных осадков.С 8:00 до 17:00 та же участь ждёт дома на улицах Баумана, 85 – 193; Васильковой; Земляничной, 21, 29; Надежды, 1-14.В понедельник трудно всем, а водителям – вдвойне. Оперативно узнавать о заторах в городе можно с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений. Если повезёт, пробки можно объехать.Необычный концерт устраивают в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) – в стиле салонного музицирования XVIII века (Концерт будет называться «Моцарт жив!»: не ручаемся, но возможно по аналогии с В. Цоем, такие надписи в XVIII столетии встречались на стенах дворцов, палаццо и монументальных строений.Этому будут посвящены несколько мероприятий, особенно отличится в их проведении ДК «Рудничный». В своём основном здании на улице Ударников, 13 в 14:00 и в филиале на Одоевского, 10 в 17:00 покажут патриотический фильм о той далёкой эпохеА в 16:30 на Одоевского, 10 ещё состоится акция «Блокадный хлеб»Чаще всего премировали сотрудников до 35 лет – 48%, а ещё – тех, кто в месяц зарабатывает меньше 50 тысяч рублей – 51%.50% липчан против серых выплат, а около ещё около четверти затрудняются с ответом: «Зависит от суммы и доверия к работодателю»; «Главное, чтобы платили вовремя и достойную заработную плату, а как - неважно».