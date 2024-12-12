Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах
Рассказываем всё самое главное про наступивший понедельник.
Днём в Липецке – от +2 до +4 градусов и без существенных осадков.
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 15 микрорайон, 6; Бехтеева, 4, 10; Политехнической, 1, 3, 5; Славянова, 1, 2, 3.
Отключение света
С 8:00 до 17:00 погрузятся во мрак дома на улицах Агрономической, 1; Боевой проезд, 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30; В. Музыки; Опытной, 1-27; Трубный проезд, 1.
Пробки
В понедельник трудно всем, а водителям – вдвойне. Оперативно узнавать о заторах в городе можно с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений. Если повезёт, пробки можно объехать.
Концерт XVIII века
Необычный концерт устраивают в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) – в стиле салонного музицирования XVIII века (12+).
Чарующие звуки начнут раздаваться в 19:00, перед публикой в рамках фестиваля «Mozart fest» выступят камерные ансамбли и солисты Липецкой филармонии. Прозвучат произведения В.А. Моцарта, К.В. Глюка, Й. Гайдна, Л. Боккерини и других композиторов. Обещают воссоздать уютную и элегантную обстановку, атмосферу аристократического салона той эпохи, где музыка исполнялась для избранной аудитории.
Концерт будет называться «Моцарт жив!»: не ручаемся, но возможно по аналогии с В. Цоем, такие надписи в XVIII столетии встречались на стенах дворцов, палаццо и монументальных строений.
Поделки из глины
Мастер-класс состоится в 17:00 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).
Урок по изготовлению кружки из глины в рамках проекта «Липецк мастеровой»для желающих проведёт художник-керамист и народный мастер РФ Светлана Пастухова (12+).
Память о далёкой войне
27 января исполняется 81 год со дня снятия блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны.
Этому будут посвящены несколько мероприятий, особенно отличится в их проведении ДК «Рудничный». В своём основном здании на улице Ударников, 13 в 14:00 и в филиале на Одоевского, 10 в 17:00 покажут патриотический фильм о той далёкой эпохе (12+). А в 16:30 на Одоевского, 10 ещё состоится акция «Блокадный хлеб» (12+).
Годовые премии
40% липчан получили премии по итогам 2024 года, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob.
Количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: специалисты по трудоустройству связывают это с дефицитом кадров и попытками работодателей удержать персонал, применяя дополнительные меры мотивации.
Серые схемы оплаты труда
Липчане, конечно, народ дисциплинированный, но каждый 4-й согласен на зарплату в конверте. Об этом в опросе SuperJob рассказали 25% опрошенных. Больше всего сторонников выплат «в конвертах» среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей – таких уже одна треть.
Дорогие липчане! Утро понедельника многие не могут представить без кофе, но ещё больше людей - без новостей в течение дня. Жители нашего региона привыкли читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
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