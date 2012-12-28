Липецкая вечЁрка: разборки у детского сада, прокуратура против ЖК «Турист» и секс привел в больницу
По нападению на бригаду скорой возбуждено уголовное дело: пытались похитить сумку с лекарствами
Общество
130
17 минут назад
Часть центра Липецка, Сырского и Опытной станции останутся без холодной воды
Причиной отключения холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут к дому № 45 по улице Первомайской и по заявкам потребителей.
В воскресенье, 26 января без холодной воды останется дом № 119 по улице Московской — цистерна с водой будет находиться возле вышеуказанного дома.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
1
0
Комментарии