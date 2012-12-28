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17 минут назад

Часть центра Липецка, Сырского и Опытной станции останутся без холодной воды

Причиной отключения холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

В субботу, 25 января с 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 1, 1б, 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53, 53 стр. 1 по улице Октябрьской, №№ 1, 3, 4, 5 по улице Советской, № 1 по улице Фрунзе, №№ 3, 35, 35а, 37, 45 по улице Первомайской, №№ 1, 1б, 2, 4, 8 по улице Скороходова, №№ 6а, 8 по улице Литаврина, № 2 в переулке Литаврина. Холодной воды не будет в этот период в частном секторе улиц Одесской, Станционной (район Опытной станции) и Пролетарской, Речной (район Сырского). 

Воду подвезут к дому № 45 по улице Первомайской и по заявкам потребителей. 

В воскресенье, 26 января без холодной воды останется дом № 119 по улице Московской — цистерна с водой будет находиться возле вышеуказанного дома. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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