Спорт
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10 минут назад
Липецкий фигурист в 11 лет освоил тройные прыжки и сложнейшие каскады
Все это принесло Степану Юрову «серебро» престижных соревнований.
Ученик Цветаны Савинковой из спортивной школы №11 выступал среди старших юношей и соперничал с 11-ю фигурантами из различных регионов страны.
Выступление состояло из трёх программ – короткой, произвольной и отдельных элементов. Степан набрал 226,88 балла и занял 2-е место. Вне конкуренции оказался победитель Ильяс Халиуллин из Казани с суммой 254,88. А вот «бронзовый» призёр Роман Глазов из Нижнего Новгорода отстал от липчанина совсем немного 225,36.
Юров продемонстрировал четыре тройных прыжка, а также каскады: тройной лутц — двойной тулуп, тройной флип — двойной тулуп, тройной лутц с двумя двойными акселями.
В конце декабря Юров выступал в Саранске на всероссийских соревнованиях «Мордовские узоры», в которых занял 3-е место.
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