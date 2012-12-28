На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Плановые ремонтные работы на сетях 27 января «РВК-Липецк» будет проводить в двух районах Липецка – подачу холодной воды ограничат жителям четырех улиц, предупредили в компании.





Цистерны с водой будут находиться по адресам: 15 микрорайон, 6, улица Бехтеева, 10.





27 января плановые ремонтные работы на сетях и работы по технологическому присоединению к сетям будут проводить энергетики.





С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество в домах №№ 85-193 по улице Баумана, №№ 21, 29 по улице Земляничной, №№ 1-14 по улице Надежды, на улице Васильковой.





С 08:00 до 17:00 из-за работ по техническому присоединению к сетям обесточат дома № 1 по улице Агрономической, №№ 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30 по Боевому проезду, № 1 по Трубному проезду, №№ 1-27 по улице Опытной, улицу Виктора Музыки.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 6 в 15 микрорайоне, №№ 4, 10 по улице Бехтеева, №№ 1, 3, 5 по улице Политехнической, №№ 1, 2, 3 по улице Славянова.