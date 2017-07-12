По новой дороге на Советской текут потоки воды

Лужа воды – у мэрии Липецка, «река» стремится к площади Революции

Сегодня многие горожан обратили внимание на бьющий из-под решетки «ливневки» напротив дома профсоюзов «родник» прямо на свежеасфальтированной улице Советской. Поток воды залил прилегающую к мэрии городу часть дороги – перекресток Советская/Фрунзе и устремляется на площадь Революции.









ЛГЭК и «Квадра» на место «утечки» сразу выслали свои бригады, так как объект стратегический, и к Советской привлечено всеобщее внимание. Но, как сообщил глава департамент благоустройства Липецка Алексей Бахтин, опасения горожан понятны, но беспокоиться не стоит, это проходит промывка «ливневки».

Это уже не первая «протечка» дождевой канализации после прокладки нового полотна дороги на Советской. Она уже засорялась строительным мусором буквально на днях. Теперь ее необходимо основательно прочистить, чем сегодня и занялись коммунальщики.



