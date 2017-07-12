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В Липецкой области пройдёт большое чаепитие
Очередной гастрономический фестиваль намечен на 9 августа.
9 августа в селе Большая Боевка Долгоруковского района состоится II Открытый событийный туристский фестиваль «С чаем не скучаем!»
Как сообщает центр событийного туризма Липецкой области, гости смогут познакомиться с оригинальными рецептами чая и сладостей для чаепития; народные умельцы представят изделия из ягод, фруктов, цветов и проведут мастер-классы для всех желающих.
Праздник завершится приготовлением чая по старинному русскому рецепту.