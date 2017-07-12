Культура

сегодня, 15:22

Липчан отметили на фестивале в Крыму

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#фестиваль
Липчан отметили на фестивале в Крыму

От Липецкой области в фестивале приняли участие 14 человек.

В Алуште завершился Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2017». Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в рамках фестиваля проведены Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция-2017» и Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества «Палитра ремесел-2017».

От Липецкой области в фестивале приняли участие 14 человек. Из них пять учащихся стали дипломантами I степени, пять учащихся стали Лауреатами II степени, четыре учащихся стали Лауреатами III степени.

Работа педагогов отмечена сертификатом «За проявленную активность, творческую инициативу, стремление к созидательной деятельности, неиссякаемый педагогический поиск и успешную подготовку участников к конкурсу всероссийского значения».

Фото deptno.lipetsk.ru

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#фестиваль

Комментарии (1)

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Ницше

сегодня, 15:27
чем хуже существует быдло -тем более оно патриотичнее. странно не правда ли?
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