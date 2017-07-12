1689 направлений в детские сады остаются невостребованными

А всего выдано 6048 направлений.

Как сообщил GOROD48 председатель департамента образования администрации города Липецка Александр Мочалов, с 1 июня по 10 июля в Липецке выдано 6048 направлений в дошкольные учреждения (столько детей находятся в статусе "направлен в ДОУ"), из которых, по последним данным, 1689 направлений остаются невостребованными. Направления, которыми не воспользуются, в скором времени могут быть аннулированы. Хотя в департаменте с пониманием относятся к родителям и знают, что часть детей ещё не успела пройти медицинские комиссии.- Я надеюсь, что все успеют до зачисления, - отметил Александр Мочалов. - Но если кто-то не воспользуется направлением, в детских садах могут появиться дополнительные места.

Напомним, до 15 июля действительны направления в детские сады, выданные в основной период комплектования. Родителям малышей необходимо обратиться к руководителю дошкольного образовательного учреждения, куда ребенок был поставлен на очередь, подать заявление о зачислении в детский сад и заключить договор.

При зачислении в детский сад учитывается документально подтвержденный факт проживания ребенка на территории, закрепленной за образовательным учреждением. Дети, не имеющие регистрации на этой территории, зачисляются в детский сад на свободные места только при отсутствии очередности.

Подробную информацию о состоянии очередности или о направлении ребенка в ДОУ можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

17 июля невостребованные направления будут аннулированы, а на освободившиеся места зачислены следующие по очереди.