33 минуты назад
1689 направлений в детские сады остаются невостребованными
А всего выдано 6048 направлений.
- Я надеюсь, что все успеют до зачисления, - отметил Александр Мочалов. - Но если кто-то не воспользуется направлением, в детских садах могут появиться дополнительные места.
Напомним, до 15 июля действительны направления в детские сады, выданные в основной период комплектования. Родителям малышей необходимо обратиться к руководителю дошкольного образовательного учреждения, куда ребенок был поставлен на очередь, подать заявление о зачислении в детский сад и заключить договор.
При зачислении в детский сад учитывается документально подтвержденный факт проживания ребенка на территории, закрепленной за образовательным учреждением. Дети, не имеющие регистрации на этой территории, зачисляются в детский сад на свободные места только при отсутствии очередности.
Подробную информацию о состоянии очередности или о направлении ребенка в ДОУ можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
17 июля невостребованные направления будут аннулированы, а на освободившиеся места зачислены следующие по очереди.
=(