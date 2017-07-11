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Липецкого автоинспектора обвиняют в перерегистрации «отжатого» автомобиля
В отношении майора Алексея Иванилова в СУ СК РФ по Липецкой области возбудили уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Читателям GOROD48 эта детективная история хорошо известна. В клинику Юрий Орешников попал вечером 28 марта, а весь тот день и предыдущую ночь провел в плену у преступной группы, похитившей его автомобиль и его самого. Мужчину избили. Вывезли на кладбище. Под угрозой смерти вынудили подписать договор продажи его «Фольквагена-Поло». Угрожали убийством его родственникам, если тот обратится в правоохранительные органы (Юрий Орешников утверждает, что похитители постоянно созванивались с кем-то из сотрудников полиции, имеющего доступ к разным базами данных). Потом его накачали водкой и оставили среди могил в надежде на то, что он замерзнет. А тем временем по всего лишь одному договору купли-продажи, без ПТС, СТС, договора страхования гражданской ответственности и свидетельства регистрации транспортного средства - то есть вообще без документов - «Фолькваген-Поло» липчанина был переоформлен на другое лицо, жительницу Усманского района Викторию Гродниченко.
В СУ СК РФ по Липецкой области сразу же после публикации на GOROD48 начали доследственную проверку обстоятельств похищения автомобиля у жителя Липецка Юрия Орешникова.
- К нам поступило заявление Юрия Орешникова, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему сотрудников УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области, которые, как он считает, поспособствовали отчуждению у него автомобиля. Если в действиях сотрудников полиции будут усмотрены признаки должностного преступления, по данному факту будет возбуждено уголовное дело, - сообщила еще в марте GOROD48 руководитель пресс-службы ведомства Юлия Кузнецова.
А в мае Правобережный отдел СУ СК РФ по Липецкой области пришел к выводу об отсутствии в действиях сотрудников УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области, оформивших договор купли-продажи украденного автомобиля, на котором были пятна крови избитого Юрия Орешникова, какого-либо состава преступления.
«Факт причастности Иванилова А.Ю и Бутова Р.М. к совершению противоправных действий в отношении Орешникова Ю.В. и хищении у него автомобиля «Фольксваген Поло» в ходе проверки не нашел своего объективного подтверждения», - написано в этом отказном материале.
Но как только GOROD48 сообщил о том, что на автоинспекторах нет никакой вины, в редакцию GOROD48 позвонил Юрий Орешников и сообщил, что в том же Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области в отношении майора Алексея Иванилова возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ, предусматривающей наказание за злоупотребление должностными полномочиями.
- Наконец-то хоть какая-то справедливость восторжествовала, - говорит потерпевший. - Как так могло случиться, что автоинспекторы Бутов и Иванилов перерегистрировали на гражданку Гродниченко мою машину без каких-либо документов. Я - профессиональный водитель. Сменил уже с десяток автомобилей. Всякий раз автоинспекторы требуют при регистрациях сделок купли-продажи весь пакет документов: полис ОСАГО, ПТС, СТС. У бандитов не было ни одного из них, так как их я успел занести домой после дорожного конфликта, из-за которого меня чуть не лишили жизни.
По словам Юрия Орешникова, банду похитителей задержали в Воронеже, куда они приехали продать его уже перерегистрированный в МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области автомобиль. Сотрудник одного из автосалонов, через который рэкетиры хотели продать оформленную на Викторию Гродниченко машину, заподозрил неладное, лишь только взглянув на новенькие документы, выданные в Липецке. Он позвонил в полицию и похитителей задержали.
- Липецкими полицейскими задержаны четверо мужчин в возрасте 20-30 лет. Один из подозреваемых - ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему. Расследование уголовного дела ведет Следственный отдел УМВД по Липецкой области, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области Наталья Маслакова.
Четверо похитителей Юрия Орешникова арестованы. Им вменены обвинения по статьям «вымогательство» и «покушение на убийство». А деятельностью начальника отдела гостехосмотра и регистрации транспортных средств №2 МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области Алексея Иванилова вплотную занялись в Следственном комитете.
Игорь Луговой