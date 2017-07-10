Общество

27 минут назад

В Тербунском районе произошло ДТП

166
#дтп
В Тербунском районе произошло ДТП

Есть пострадавший

В 13:55 10.07.2017 г. в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем близ село Вторые Тербуны  Тербунского муниципального района Липецкой области. Водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2104» не справился с управлением и допустил столкновение с препятствием.

К месту происшествия выехало 1 отделение ОПСП 8. В результате ДТП есть пострадавший, доставлен в  ГУЗ «Тербунская МРБ».
166
#дтп

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