Общество
27 минут назад
В Тербунском районе произошло ДТП
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Есть пострадавший
В 13:55 10.07.2017 г. в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем близ село Вторые Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области. Водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2104» не справился с управлением и допустил столкновение с препятствием.
К месту происшествия выехало 1 отделение ОПСП 8. В результате ДТП есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Тербунская МРБ».
К месту происшествия выехало 1 отделение ОПСП 8. В результате ДТП есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Тербунская МРБ».
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