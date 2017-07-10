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7 минут назад

Зураб Церетели подарил липецкому музею свои произведения

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#Музей #Церетели #подарок
Зураб Церетели подарил липецкому музею свои произведения

Выставку в Липецке художник увенчал красивым жестом.

Сегодня в Липецком областном художественном музее завершила работу выставка народного художника СССР и РФ, Президента Российской академии художеств, Посла доброй воли ЮНЕСКО Зураба Церетели «Сердце на палитре», приуроченная к 260-летию Российской академии художеств.

Как сообщили в областном управлении культуры, выставочный проект стал центром притяжения соседних регионов. Его посетили делегации из Воронежа, Рязани, Калуги, Тамбова и других областей ЦФО, всего более 3500 человек. Одним из важнейших результатов реализации этого выставочного проекта стало подписание между Липецкой областью и Российской академией художеств пятилетнего соглашения о реализации совместных проектов в области культуры и искусства.  Главной выставочной площадкой для реализации этих проектов станет Липецкий областной художественный музей.

Представители Российской академии художеств Тимур Жимальдинов и Галина Болоцких от имени З.К. Церетели передали в дар музею его живописное произведение и авторский альбом художника.

Фото kultura48.ru
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#Музей #Церетели #подарок

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