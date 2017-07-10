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Мэра Липецка посвятили в «орлята»

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#"Орленок" #юбилей лагеря
Мэра Липецка посвятили в «орлята»

Лагерь «Орленок» отметил полувековой юбилей.

Поздравить учреждение с круглой датой приехали глава города Липецка Сергей Иванов и заместитель главы администрации города Липецка Евгений Павлов, председатель департамента образования Александр Мочалов, председатель департамента финансов Татьяна Григорова со своим заместителем Еленой Яковлевой, работники «Орленка» разных лет, друзья и партнеры учреждения, сообщили в городском департаменте культуры. На площади перед празднично оформленными центральными воротами лагеря их встречали гостеприимные хозяева – участники второй лагерной смены «Орленок – это мы!».

Почетных гостей посвятили в «орлят», повязав им красные галстуки, после чего все проследовали на торжественную линейку. По сложившейся традиции право внести флаг лагеря было предоставлено лучшим представителям «Орленка».

Глава города Сергей Иванов, директор лагеря Елена Лапа, начальник лагеря Иван Усачев обратились к присутствующим со словами поздравлений и пожеланий продолжать любить лагерь, оставлять след в его истории своими творчеством и достижениями, конечно же, заводить новых друзей, активно отдыхать, получать заряд бодрости и хорошего настроения, который, непременно, пригодится в новом учебном году.

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Лето в лагере – это отдых, участие в творческих, спортивных мероприятиях и, конечно, дискотека. Подарком от администрации города для настоящих и будущих «орлят» стали денежные средства на приобретение музыкального оборудования. Но на этом подарки не закончились. Один за другим выходили в центр «орлятского круга» юные таланты, демонстрируя своим творчеством, что шутки и смех, радость и веселье, красота и грация по-прежнему царят в «Орленке». Номера коллективов «Конфетти», «Фаэтон» также стали творческим подарком любимому лагерю.

На юбилее принято подводить итоги деятельности. Всем тем, кто на протяжении многих лет вносил свой вклад в дело организации оздоровительных кампаний в лагере «Орленок», глава города Сергей Иванов вручил благодарственные письма.

Праздничный вечер завершился, а в историю любви к «Орленку» вошли новые признания – на асфальте красовались рисунки отрядов: «Орленок», я люблю тебя!».

Фото http://www.doal.ru



399
#"Орленок" #юбилей лагеря

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