Происшествия

16 минут назад

Угнанный в Липецке автомобиль обнаружен разбитым

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#угон
Угнанный в Липецке автомобиль обнаружен разбитым
07 июля в ОП№4 УМВД России по Липецку обратился 57-летний гражданин с заявлением о том, что совершен угон его автомобиля "ВАЗ-2106". Угнанный автомобиль обнаружен на 2 км Лебедянского шоссе с механическими повреждениями.

По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен   в полицию  неработающий, ранее судимый  48 –летний житель Липецка. Расследование проводит ОП№4УМВД России.
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#угон

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