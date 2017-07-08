Угнанный в Липецке автомобиль обнаружен разбитым

07 июля в ОП№4 УМВД России по Липецку обратился 57-летний гражданин с заявлением о том, что совершен угон его автомобиля "ВАЗ-2106". Угнанный автомобиль обнаружен на 2 км Лебедянского шоссе с механическими повреждениями.



По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию неработающий, ранее судимый 48 –летний житель Липецка. Расследование проводит ОП№4УМВД России.