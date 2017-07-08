Огонь уничтожил крышу дома в Чаплыгинском районе

В 05:29 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о возгорании дома в селе Ведное, на ул. Молодежная, д.32 в Чаплыгинском районе.



К месту пожара выехали: 1 отделение ОПСП-20, 1 отделение 33 ПСЧ, ДПД (3 чел).



Огнем уничтожена кровля по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.