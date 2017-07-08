Происшествия

25 минут назад

Огонь уничтожил крышу дома в Чаплыгинском районе

65
#пожар
Огонь уничтожил крышу дома в Чаплыгинском районе
В 05:29 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о возгорании дома в селе Ведное, на ул. Молодежная, д.32 в Чаплыгинском районе.  

К месту пожара  выехали: 1 отделение ОПСП-20, 1 отделение 33 ПСЧ, ДПД (3 чел).

Огнем уничтожена кровля по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
65
#пожар

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