В Липецк привезли 170-килограммовые «камни Атласа» (ФОТО)

На соревнованиях по силовому экстриму выступят чемпион России и даже игрок в американский футбол.

Завершился прием заявок для участия в командном турнире по силовому экстриму STRONGMAN 2017, который пройдет завтра, 8 июля, под открытым небом в Нижнем парке.

Как сообщил GOROD48 президент липецкой областной федерации силового экстрима Денис Григорьев, заявки подали 5 команд из Липецкой, Московской, Курской и Орловской областей. Григорьев не стал называть спортсменов поименно, но отметил, что среди них будут чемпион страны по силовому экстриму среди любителей и даже чемпион России по американскому футболу.

Напомним, что соревнования по силовому экстриму уже проходили в Липецке два года назад, и тогда вызвали немалый ажиотаж у публики.

Особенность STRONGMAN 2017 в том, что турнир будет именно командным, т.е. за победу будут бороться коллективы из двух силачей.

Григорьев рассказал, что в Липецк специально к соревнованиям привезли так называемые «Камни Атласа» - снаряды, которые спортсменам предстоит поднимать наверх. Каждый весит 170 кило (!) и в обхвате достигает диаметра в 50 см.

Еще одной особенностью липецких соревнований станет использование упражнений, которые редко увидишь в России. Например, «Пальцы Фингела» - переброску 6 раз огромного столба высотой 3,5 метра и весом 250 кг. Это задание было, например, на на чемпионате мира по силовому экстриму World Strongest Man.







Новшество ждёт спортсменов в привычной для них кантовке покрышки. В Липецке покрышка будет 2 метра высотой и весом 430 кг. Она будет использована в эстафете которую будут проходить спортсмены, а так же в качестве инвентаря для конкурса среди зрителей.



К слову, зрители могут понаблюдать за состязаниями людей с нечеловеческими возможностями совершенно бесплатно. Начало турнира 8 июля в 17.00.





