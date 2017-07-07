Погода в Липецке

4 минуты назад

В Липецкой области до +22

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В Липецкой области до +22

В ближайшие трое суток погода на территории Липецкой области будет находиться под влиянием тыловой части циклона, уходящего на северо-восток.

С потоком холодного воздуха с северо-западными ветрами сохранится прохладная погода, не исключены местами небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 14-17 градусов тепла, что на 2-5 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью 6-11 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра поднимется до 17-22 градусов, при значительной облачности до +14.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем 18-20 тепла.

8 июля стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 7 градусов тепла.

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