В День семьи — годовасие у липецкой четверни!

Сегодня — День семьи, любви и верности.

День семьи — относительно молодой праздник, он широко отмечается с 2008 года. Дата приурочена ко Дню памяти Петра и Февронии Муромских. В основе праздника лежит легенда. Но и в жизни бывают по-настоящему сказочные семьи.

Ровно год назад — 8 июля 2016 года в День Петра и Февронии Муромских всю страну облетела хорошая и добрая новость: в Санкт-Петербурге в перинатальном центре имени Алмазова наша землячка — учительница начальных классов сельской школы в Лебедянском районе (Романовского филиала средней школы села Ольховец) 28-летняя Лилия Дронова родила сразу 4 сыновей.



Первым появился Матвей, через минуту — Миша, ещё через минуту — Саша, последним — Ваня. Правда, имена дали не сразу: родители придумывали их целую неделю, а до этого малыши так и значились: Дронов-1, Дронов-2, Дронов-3 и Дронов-4.

Сегодня у этих мальчишек — первый День рождения. Один на четверых. GOROD48 встретился с по-настоящему уникальной семьёй.

Родить четверых даже после ЭКО — большая редкость, такие роды бывают одни на 729 тысяч. За всю историю существования перинатального центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге четверня появилась на свет всего во второй раз!

В Липецкой области четверня ещё ни разу не рождалась. Даже тройни — большая редкость. А вот близнецы сейчас появляются на свет достаточно часто: согласно официальной статистике, за 5 месяцев 2017 года в Липецкой области родились 55 пар близнецов, а вот тройняшек в этом году ещё не было.

Дату кесаревого сечения специально под очень символичный праздник — День семьи, любви и верности медики не подгадывали — так решил случай. Но уже тогда, в больнице Лилии Дроновой говорили: родить в такой день — счастливый знак, значит, всё будет хорошо.

Принимать роды собрался целый консилиум из врачей: только неонатологов (специалистов, принимающих непосредственное участие в заботе о здоровье малыша в период новорожденности) было по два на каждого малыша. Лилия и её сыновья — особые пациенты, поэтому питерские специалисты — педиатры и неврологи до сих пор охотно консультируют молодую маму по телефону.

На сроке 30 недель и Лилия Дронова родила 4 «богатырей» — каждый помещался на двух ладошках и был весом около полутора килограммов и даже меньше. Первое время все вчетвером помещались поперёк в одной кроватке.

Малыши — долгожданные, как говорят — намоленные. Лилия знала, что у неё есть проблемы со здоровьем и долгое время очень мечтала о детях. Признаётся: всегда хотела родить двойню (а при ЭКО это бывает достаточно часто), но думала, ведь двое — это так тяжело. Вот и счастье привалило — в квадрате! Теперь Лилия говорит: двойня — это совсем не тяжело, а вот четыре...

Первый день рождения четверни проходит в обычной обстановке: еда, сон, прогулки на свежем воздухе — всё строго по расписанию. Без режима со столькими малышами никак, да и чисто физически подготовиться к какому-то особому торжеству в честь годовасия у многодетной мамы не получается. Что тут говорить: только на одно купание четверых по очереди каждый день уходит не меньше часа.

Сейчас мальчишки заметно подросли и догнали сверстников: самый маленький — Саша весит около 8 килограммов, Матвей и Миша — чуть более 10 килограммов, а Ваня — 12 килограммов. Ребята уже пытаются произносить первые слова : «мама», «папа», «тата», «кака», бывает, что ругаются и возмущаются на своём языке. У Миши и Саши — по одному зубу, а у Матвея и Вани — по 5-7.

Современные Пётр и Феврония — Лилия (тогда ещё Русанова) и Юрий Дроновы познакомились в интернете на сайте знакомств. Как и сказочная Феврония, Лилия взяла инициативу в свои руки.

— Первым мне написал Юра, но я его сразу как-то проигнорировала, — рассказала Лилия Дронова. - А потом, думаю, дай-ка я ему сама ещё раз напишу. И закрутилось! Дружили года два, потом поженились... О том, что жду четверню, я узнала на УЗИ на сроке беременности около 14-15 недель, — рассказала GOROD48 Лилия Дронова. — В Лебедяни сказали — будет тройня, я уже тогда была в шоке. А когда в Липецке узнала, что четверня, был шок, полились слёзы… Четверых было страшно даже вынашивать, а растить ещё сложнее!

Больше всех удивились бабушки и дедушки — мама Лилии Надежда Русанова до сих пор вспоминает, как сообщила деду новость четверне. Бабушки и дедушки сразу поняли: придется вспомнить молодость, одной-то с таким количеством новорождённых никак!

— Так теперь и дежурим с внуками, когда зять Юрий в ночь (счастливый папа работает оператором на заводе по производству сока): сутки через трое, — говорит бабушка четверни Надежда Русанова. — По ночам приходится к ним вставать через каждые 40 минут, не реже! Так что задействована вся семья: и свекровь, и её супруг — отчим Юрия. Мы разделяемся: каждый взрослый ночью отвечает за двоих детей. Приезжает помогать и моя старшая дочь, и её дочь — моя старшая внучка, ей 8 лет.

Сегодня у каждого малышей проявляется свой характер: кто-то спокойнее, кто-то настойчивее. Мальчики появлялись на свет с разницей в одну минуту, поэтому среди них есть старшие и младшие.

— Ваня у нас самый младший и самый небалованный, — говорит Лилия Дронова. — Он как-будто знает, что младший, и всегда рёвом берёт! Он самый громкий! Как закричит — сразу надо брать на руки. Остальные как-то могут потерпеть. А Ваня если хочет — то требует. А вот Матвей самый старший и самый терпеливый. Мальчики все разные, они не близнецы. У Миши даже цвет глаз отличается: у Ивана, Александра и Матвея они голубые, а у Миши — тёмные.

Мальчики, хоть и появились в один день и в один час, все очень самостоятельные и разные.

Матвей и Саша спят в одной комнате, Ваня и Миша — в разных. Потому что, если заплачет один, — начинается цепная реакция и малыши будят друг друга. А вот на ходунки сажают всех сразу — иначе друг по другу начнут ездить.

Всех сразу спать не уложишь. Хотя Лилия уже освоила технику укачивания сразу двоих сыновей.

— Одной с ними вообще нереально быть, — признаётся Лилия Дронова. — Продержаться можно час, но не больше! Мы каждые два часа спим, а за перерывы между сном в два часа мы должны успеть и покушать, и поиграть, и погулять. К врачу вообще вчетвером не ходим — только по двое. В поликлиники с одним малышом ходят по двое взрослых, а нам тогда надо 8 сопровождающих!

Малыши — и братья, и друзья. Матвей с Ваней часто смеются друг с другом. Но и за волосы мальчишки могут друг друга потягать. Так что скучать 29-летней Лилии Дроновой, год назад ставшей в одночасье многодетной мамой, совсем не приходится. Поэтому о сестрёнке вообще даже не задумываются — надо четверых как-то поднять на ноги.

Большая, дружная и счастливая семья живёт в Лебедяни. Своего жилья пока нет: живут в доме отчима Юрия Дронова. Надежды на то, что власти подарят квартиру уникальной семье, так и не оправдались. Все «пряники» ограничились буквой закона: в соответствии с Законом Липецкой области от 27.03.2009 № 259-ОЗ «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью» Лилии Дроновой была предоставлена единовременная социальная выплата при рождении троих или более детей одновременно в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей, единовременная социальная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей или детей-близнецов на сумму 200 тысяч рублей (по 50 тысяч рублей на каждого ребенка). А ещё Дроновых поставили на очередь на жилье по программе «Молодая семья». В этом году на День защиты детей соцзащита нашла каких-то спонсоров и подарила автокресла. Кстати, машину пришлось поменять на семиместный «Ларгус», ведь в обычной-то по правилам вшестером ездить уже нельзя!

Но мечтают не только о своём жилье. Прежде всего — чтобы малыши поскорее подросли и хоть чуть-чуть дали расслабиться молодым родителям. А пока...

— Если один сидит у меня на коленках, все сразу обязательно приползут — ревнуют, — признаётся Лилия Дронова. — Чуть присяду — они тут же меня окружают, я, например, не могу сесть с ними поиграть в игрушки. Только сажусь — все на меня лезут, получается каша-малаша. Хотя бабушки у нас постоянно, без мамы никуда! К этому тяжело привыкнуть. Тяжело привыкнуть вставать по ночам каждые 40 минут-час и бегать по всему дому. Но голоса я сразу начала различать, так что всегда точно знаю, кто именно плачет. Я мечтаю о моменте, когда они все будут ходить, пойдут в садик, чтобы я смогла спокойно помыть голову, ногти накрасить! А пока у нас каждый день интересно — как в сказке: чем дальше, тем страшнее.

Четверня — это не только в 4 раза больше родительского счастья, но и в 4 раза больше расходов. По началу весь семейный бюджет уходил на сухие молочные смеси — одной баночки хватало на сутки, а смесь требовалась специальная, дорогая, для недоношенных детей. На грудном вскармливании долго продержаться не удалось. Сейчас смесь только на ночь, так что чуть легче. Но до сих пор одних только памперсов сколько уходит! Так что вся большая семья — папа, бабушки и дедушки теперь работают только на малышей.