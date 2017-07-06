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«Под грустный шум дождя на службу провожала девчонка паренька»

9 700
#армия #проводы #фото
«Под грустный шум дождя на службу провожала девчонка паренька»

Трогательные кадры прощаний на вокзале Липецка.

Более 1 000 липчан уже отправились служить в армию в рамках весеннего призыва, сообщал ранее GOROD48. Призывная кампания на этот раз закончится 15 июля, но уже сейчас социальные сети липчан полны трогательными кадрами расставаний на железнодорожном вокзале. Самые интересные фото — в обзоре Instagram.

Любимый одногруппник

Публикация от Анастасия Булыгина (@anastasiya217813)

любимый,этот год ничто,по сравнению с тем,что нас ждёт

Публикация от Polina (@polina.sky13)

Лёгкой службы, солдат#армия #армияроссии #солдат

Публикация от Alina (@alina__ap)

Удачной службы Мы ждём тебя

Публикация от diankalav_love (@diankakopaeva)

Лёгкой службы тебе братик

Публикация от Екатерина Нечаева (@katy_dhv)

365 дней пошли Удачной службы

Публикация от светлана

Люблю Жду

Публикация от

#любовь

Публикация от Евгения (@evgeniasatina)

Проводила своего любимого, уже очень скучаю Публикация от A L E N A (@alena.tashlakova)

Публикация от

9 700
#армия #проводы #фото

Комментарии (9)

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Ник

6 минут назад
Молодцы подцаны! Хорошей службы!
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Валерий

23 минуты назад
Возвращайтесь все живыми и здоровыми .Это главное.
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дай дорогу (армия )

25 минут назад
Из товарищей мне улыбнулся только АКМ Небыло его со мной когда я поподал под пресс Ничего, мы скоро на учения поедем в лес Вот тогда я самых лучших там пробью на энурез
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марат

34 минуты назад
Как же тут без донбассссса?! Ушлёпок - липецк,сиди и клацай по клаве! Ты сам-то видать и носки дагам стирал и жопу им подтирал! А настоящие пацаны служат !
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галя

38 минут назад
Понеслось...Дебилушки ,как липецк,донбасс и все вам подобные, вы бы свои мысли научились бы выражать ЯСНО И ПОНЯТНО! ДЕБИЛЬНОСТЬ У ВАС НА ЛИЦО! В АРМИИ -ТО САМИ СЫКУНЫ НЕ БЫЛИ , А СИДИТЕ ПЫЖИТЕСЬ! УРОДЫ!!
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липецк

47 минут назад
есть кому теперь чурбанам носки стирать и на ком пеной дагестан писать
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донбасс

48 минут назад
если хохлы увидят эти полупокеров танки заведутся по всему донбассу и на москву попрут
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Наталья

48 минут назад
Ребята,удачи вам всем! Храни вас Бог!
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Служивый

40 минут назад
Это они на перроне такие,а на самом деле мало девушек которые дожидаются парней с армии. Не щас верных девушек
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