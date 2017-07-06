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«Под грустный шум дождя на службу провожала девчонка паренька»
Трогательные кадры прощаний на вокзале Липецка.
Более 1 000 липчан уже отправились служить в армию в рамках весеннего призыва, сообщал ранее GOROD48. Призывная кампания на этот раз закончится 15 июля, но уже сейчас социальные сети липчан полны трогательными кадрами расставаний на железнодорожном вокзале. Самые интересные фото — в обзоре Instagram.
Люблю Жду
Публикация от
Июл 5 2017 в 3:04 PDT
#любовь
Публикация от Евгения (@evgeniasatina)
Июл 4 2017 в 9:10 PDT
Публикация от
Июл 2 2017 в 12:13 PDT
Ник
Валерий
дай дорогу (армия )
марат
галя
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донбасс
Наталья
Служивый