«Под грустный шум дождя на службу провожала девчонка паренька»

Трогательные кадры прощаний на вокзале Липецка.

Любимый одногруппник Публикация от Анастасия Булыгина (@anastasiya217813) Июл 4 2017 в 9:54 PDT

любимый,этот год ничто,по сравнению с тем,что нас ждёт Публикация от Polina (@polina.sky13) Июл 3 2017 в 11:13 PDT

Лёгкой службы, солдат#армия #армияроссии #солдат Публикация от Alina (@alina__ap) Июл 4 2017 в 1:52 PDT

Удачной службы Мы ждём тебя Публикация от diankalav_love (@diankakopaeva) Июл 3 2017 в 6:28 PDT

Мой любимый, я буду безумно сильно по тебескучать#ждусолдата#дембельнеизбежен #девушкасолдата Публикация от GALYA (@_g_a_l_i_n_k_a) Июл 5 2017 в 1:00 PDT

Лёгкой службы тебе братик Публикация от Екатерина Нечаева (@katy_dhv) Июл 5 2017 в 12:10 PDT

365 дней пошли Удачной службы Публикация от светлана Июл 5 2017 в 11:22 PDT

Люблю Жду Публикация от Июл 5 2017 в 3:04 PDT

#любовь Публикация от Евгения (@evgeniasatina) Июл 4 2017 в 9:10 PDT

Проводила своего любимого, уже очень скучаю Публикация от A L E N A (@alena.tashlakova) Июл 3 2017 в 1:19 PDT

Публикация от Июл 2 2017 в 12:13 PDT

Более 1 000 липчан уже отправились служить в армию в рамках весеннего призыва, сообщал ранее GOROD48. Призывная кампания на этот раз закончится 15 июля, но уже сейчас социальные сети липчан полны трогательными кадрами расставаний на железнодорожном вокзале. Самые интересные фото — в обзоре Instagram.