Общество

сегодня, 14:34

Липчане оставляли больше денег в кафе и ресторанах

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#статистика #
Липчане оставляли больше денег в кафе и ресторанах

На общепит липчане в нынешнем году потратили за пять месяцев 2 732,5 млн. рублей — на 4,3% больше прошлогоднего, сообщает Росстат в своем отчете.

Между тем, в целом по России траты населения на питание в кафе и ресторанах незначительно снизилось — на 0,4%. Заметнее всего стали экономить жители Москвы, где оборот общественного питания упал на 10,4%, Еврейской автономной области (-13,5%), Томской области (-13,9%) и Карачаево-Черкессии (-14,8%). Вместе с тем, на 21,9% больше оставили в кафе и ресторанах с начала года жители Камчатского края, на 24,1 — республики Адыгея.

Падение оборота общественного питания было зафиксировано в 41 регионе, рост — в 46-ти, сообщает Росстат. 

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#статистика #

Комментарии (1)

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липчанин 1

сегодня, 15:41
Так и цены в общепите подскочили, а в Москве давно стали реже ходить в рестораны
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