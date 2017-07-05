Происшествия

10 минут назад

В Ельце осудили романтичного воришку

64
#краджа
В Ельце осудили романтичного воришку

В подарок любимой на 8 марта мужчина украл ноутбук.

Елецкий городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении «романтичного воришки» - 45-летний житель города украл в Международный женский день ноутбук в подарок любимой.

8 марта, уже накачавшись спиртным на праздник, мужчина зашел в помещение АО «Энергия», и из открытого кабинета украл принадлежащий предприятию ноутбук, чем причинил собственнику материальный ущерб в сумме 11 018 рублей. Жена подарку обрадовалась, но праздничное настроение у вора улетучилось с парами спиртного. На следующий день мужчина испытал такие муки совести, что явился с повинной на предприятие, вернул похищенное, раскаялся в содеянном и впоследствии активно содействовал расследованию.

В судебном заседании подсудимый подтвердил заявленное на предварительном следствии ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, согласившись с квалификацией его преступных действий.

- Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, данные о личности подсудимого, на иждивении которого имеется несовершеннолетний ребенок, его раскаяние и полное признание вины, суд приговорил виновного в краже к обязательным работам сроком на 320 часов, - прокомментировала GOROD48 исход уголовного процесса руководитель пресс-службы прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.
64
#краджа

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчане просят продлить три автобусных маршрута
#транспорт #инициатива #маршрут
Липчане просят продлить три автобусных маршрута

8 минут назад

Общество
Липчан приглашают на фотоакцию
#фотоакция #конкурс
Липчан приглашают на фотоакцию

24 минуты назад

Общество
Липчане отметят 40-летие выпуска «Нивы» гонкой внедорожников
#кубок #гонка #автоспорт
Липчане отметят 40-летие выпуска «Нивы» гонкой внедорожников

29 минут назад

Общество
Липецкая область не в числе самых экологически неблагополучных регионов
#экология
Липецкая область не в числе самых экологически неблагополучных регионов

30 минут назад

Общество
Липецкие кадеты отличились на Спартакиаде молодёжи России
#кадеты #образование #спартакиада
Липецкие кадеты отличились на Спартакиаде молодёжи России

32 минуты назад

Общество
Самую спортивную семью назовут 16 июля
#семья #День города
Самую спортивную семью назовут 16 июля

38 минут назад

Общество