В Ельце осудили романтичного воришку

В подарок любимой на 8 марта мужчина украл ноутбук.

Елецкий городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении «романтичного воришки» - 45-летний житель города украл в Международный женский день ноутбук в подарок любимой.



8 марта, уже накачавшись спиртным на праздник, мужчина зашел в помещение АО «Энергия», и из открытого кабинета украл принадлежащий предприятию ноутбук, чем причинил собственнику материальный ущерб в сумме 11 018 рублей. Жена подарку обрадовалась, но праздничное настроение у вора улетучилось с парами спиртного. На следующий день мужчина испытал такие муки совести, что явился с повинной на предприятие, вернул похищенное, раскаялся в содеянном и впоследствии активно содействовал расследованию.



В судебном заседании подсудимый подтвердил заявленное на предварительном следствии ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, согласившись с квалификацией его преступных действий.



- Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, данные о личности подсудимого, на иждивении которого имеется несовершеннолетний ребенок, его раскаяние и полное признание вины, суд приговорил виновного в краже к обязательным работам сроком на 320 часов, - прокомментировала GOROD48 исход уголовного процесса руководитель пресс-службы прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.