В липецких библиотеках широко отметят День семьи, любви и верности

Липчанам расскажут о жизни покровителей этого праздника – Петре и Февронии Муромских.

В Централизованной библиотечной системе Липецка отметят Всероссийский день семьи, любви и верности. Посетителям библиотек самого разного возраста расскажут о жизни покровителей этого праздника – Петре и Февронии Муромских, ставших ещё при жизни образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья, а также об истории самого праздника, о его символе – ромашке.

Как сообщает Централизованная библиотечная система, 5 июля в 10.30 Библиотека семейного чтения проведет среди читающих семей конкурсно-развлекательную программу «Библиотечные старты “Семь-Я”».

6 июля в нескольких библиотеках состоятся информационные обзоры литературы: в 10.00 в Библиотечно-информационном центре «Левобережный» – «День семьи, любви и верности: история жизни Петра и Февронии Муромских», в 11.00 в Библиотечно-информационном центре «Рудничный» – «Они научили, как в верности жить», в 14.00 в Библиотечно-информационном центре «Социальный» – «Островок семейных сокровищ».

7 июля в 11.00 в библиотеке духовно-нравственного развития «Преображение» состоится Праздник дружных соседей в рамках презентации реализованного проекта по благоустройству двора «Семья – наш общий дом» городского конкурса «Липецкий дворик-2017». А 8 июля в 11.00 библиотека приглашает на урок нравственности «О семье, любви и верности».

9 июля в 15.00 Библиотечно-информационный центр имени П. И. Бартенева приглашает на литературно-музыкальный вечер «На любовь свое сердце настрою». В исполнении семейного дуэта Алексея и Надежды Бондаренко (вокал, гитара) прозвучат песни и романсы, стихи липецких поэтов. В этот же день, 9 июля, в 10.00 в Библиотечно-информационном центре национальных культур состоится час для чтения «Читаем всей семьей», в 10.30 в Библиотечно-информационном центре «Левобережный» – информационный обзор литературы «Семья на страницах русской классики», в Военно-исторической библиотеке имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова – информационный обзор «Семья – это счастье, любовь и удача», в библиотеки «На Дачном» – беседа «Сила любви: Святые Пётр и Феврония».

Библиотеки города подготовят и тематические выставки, где будут представлены книги о значении семьи, о выстраивании семейных отношений, о воспитании детей. В Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина откроется выставка «Любовь и верность – два крыла семьи», в Библиотечно-информационном центре имени П.П. Семенова-Тян-Шанского – выставка «Дорогой любви и верности», в библиотеке «На Дачном» – выставка «Первейшая ценность в России – семья». В Библиотеке семейного чтения будет демонстрироваться выставка-рассказ «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка».