Общество
вчера, 20:43
Судьбу ужесточенного антиалкогольного закона в Липецкой области решат до 26 июля
Начались публичные консультации.
Начались публичные консультации по проекту закона Липецкой области «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области». Они пройдут до 26 июля.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, проект разработан управлением потребительского рынка и ценовой политики региона. Документ предусматривает введение запрета на выкладку и демонстрацию алкогольной продукции с использованием напольных поддонов, корзин, тележек и другого оборудования в предприятиях розничной торговли, а также на розничную продажу алкогольной продукции в предприятиях торговли и общественного питания, размещенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, переведенных из жилых в нежилые.
Кроме того, документ уточняет объекты, на прилегающих территориях к которым запрещается розничная продажа алкогольной продукции в предприятиях розничной торговли. Уполномоченный орган в сфере оценки регулирующего воздействия (ОРВ) – управление экономики администрации Липецкой области – приглашает заинтересованных лиц принять участие в публичных консультациях.
Проект закона и сводный отчет размещены на официальном сайте администрации Липецкой области в разделе «Оценка регулирующего воздействия» по ссылке http://admlip.ru/activities/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-konsultatsii/. По итогам консультаций и обсуждений будет принято окончательное решение.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, проект разработан управлением потребительского рынка и ценовой политики региона. Документ предусматривает введение запрета на выкладку и демонстрацию алкогольной продукции с использованием напольных поддонов, корзин, тележек и другого оборудования в предприятиях розничной торговли, а также на розничную продажу алкогольной продукции в предприятиях торговли и общественного питания, размещенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, переведенных из жилых в нежилые.
Кроме того, документ уточняет объекты, на прилегающих территориях к которым запрещается розничная продажа алкогольной продукции в предприятиях розничной торговли. Уполномоченный орган в сфере оценки регулирующего воздействия (ОРВ) – управление экономики администрации Липецкой области – приглашает заинтересованных лиц принять участие в публичных консультациях.
Проект закона и сводный отчет размещены на официальном сайте администрации Липецкой области в разделе «Оценка регулирующего воздействия» по ссылке http://admlip.ru/activities/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-konsultatsii/. По итогам консультаций и обсуждений будет принято окончательное решение.
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