Общество

вчера, 20:43

Судьбу ужесточенного антиалкогольного закона в Липецкой области решат до 26 июля

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#алкоголь #спиртное
Судьбу ужесточенного антиалкогольного закона в Липецкой области решат до 26 июля

Начались публичные консультации.

Начались публичные консультации по проекту закона Липецкой области «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области». Они пройдут до 26 июля.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, проект разработан управлением потребительского рынка и ценовой политики региона. Документ предусматривает введение запрета на выкладку и демонстрацию алкогольной продукции с использованием напольных поддонов, корзин, тележек и другого оборудования в предприятиях розничной торговли, а также на розничную продажу алкогольной продукции в предприятиях торговли и  общественного питания, размещенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, переведенных из жилых в нежилые. 

Кроме того, документ уточняет объекты, на прилегающих территориях к которым запрещается розничная продажа алкогольной продукции в предприятиях розничной торговли. Уполномоченный орган в сфере оценки регулирующего воздействия (ОРВ) – управление экономики администрации Липецкой области – приглашает заинтересованных лиц принять участие в публичных консультациях. 

Проект закона и сводный отчет размещены на официальном сайте администрации Липецкой области в разделе «Оценка регулирующего воздействия» по ссылке http://admlip.ru/activities/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-konsultatsii/. По итогам консультаций и обсуждений будет принято окончательное решение.
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#алкоголь #спиртное

Комментарии (28)

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Олег

17 минут назад
777, да таких,как ты отбросов пол города из за этих точек торговли на каждом шагу,в каждом дворе.Такие ,как ты конечео будут против закрытия этих заведений.
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Спортсмен

50 минут назад
777, а ты не кипятись)))ты же такое же синее чмо ,которое не знает в жизне ничего,кроме как нажраться в пивнухе и обрыгаться потом.У тебя член уже давно усох от бухни,вот ты и бесишься)))займись спортом и забудь про пивнухи...и будет тебе счастье.А закон и в самом деле нормальный.Бухать уде давно не модно)понял,отброс сенерылый???
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Максим Марцинкевич

56 минут назад
По всех стране пора уже давно позакрывать все рыгаловки. Да здравствует трезвое общество!!!!
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777

сегодня, 01:02
Сам ты ублюдок синий! и живёш ты в рыгаловке трезвенник язвенник Херов! Закон говно им там заняться нечем!
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Кирилл Ваяков

сегодня, 01:01
Забудь о мойке автомобиля как о страшном сне! Недавно прочел изобритении которое защитит от пыли, грязи, воды, царапин и уберет "паутину", вот та новость http://bit.do/driwe2﻿ Очень просто в применении и автомобиль всегда как новый!
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Житель

сегодня, 00:55
Я полностью поддерживаю этот закон.Задолбали эти пивнухи в жилых домах и все эти ублюдки синие,посещающие эти рыгаловки.
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А

сегодня, 00:29
Нужно всё закрыть и в америку уехать.
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Горожанин

сегодня, 00:28
Нужно ужесточать штрафные санкции недобросовестным предпринимателям, а не закрывать бизнес. Во всём мире помогают малому бизнесу, а у нас искореняют. Пусть лучше Пиво в сетях покупают и на лавочках во дворе пьют.
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Читатель

сегодня, 00:03
Интересно они думали о том сколько рабочих мест будет уничтожено этим законом, в городе же "полно" работы!! И тут же статья на поддержку предпринимательства выделено столько то рублей... и где поддержка, одна только история с киосками на Советской улице чего стоит
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Арчибальд

вчера, 23:39
Как вы уже задолбали со своими тупыми законами! Только создаете видимость работы и заботы о населении! Это же полный обсурд, бороться с незаконным оборотом повышая цены на алкоголь! Себестоимость водки-копейки! Сделайте цену бутылки 50 рэ и все подпольные точки закроются! Потому что будет просто невыгодно заморачиваться! Ну и все остальные потуги нашего правительства, в этом направлении, ниочем! Займитесь уже делом!
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