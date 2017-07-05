Общество

вчера, 19:39

Новые автобусы с пометкой «Т» ходят по троллейбусным маршрутам

35 1864
#автобусы #маршруты
1
Новые автобусы с пометкой «Т» ходят по троллейбусным маршрутам

Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что с 1 июля на троллейбусных маршрутах №№ 1, 2, 7, 9, 12 задействовано 11 новых автобусов из 21 приобретенных по программе обновления муниципального пассажирского транспорта.

Они заменили собой почти половину троллейбусов и выходят в рейс, чередуясь с ними. Узнать новые машины липчане смогут по белому цвету и табличке соответствующей номеру троллейбуса с пометкой «Т». Еще 10 единиц курсируют по автобусным маршрутам.

Отметим, что современные автобусы прибыли в город в середине июня. В течение двух недель ЛиАЗы прошли все необходимые процедуры проверки. Приобретенные машины имеют экологичный дизельный двигатель Евро-5, а также соответствуют требованиям программы «Доступная среда», сообщает пресс – служба администрации города Липецка.
35 1864
#автобусы #маршруты
1

Комментарии (35)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

жалко Липецк

сегодня, 01:04
три газенвагена уже сломались.
ответить

Мишка

сегодня, 00:46
Только обезьянам и ездить в этих тесных вонючках! Дважды влезала и выскакивала на второй остановке, голова раскалывалась от запаха внутренней обшивки. Больше половины мест задом наоборот да еще и под потолком. Кто ж такую нелепость сконструировал и зачем? Ну купили-то понятно почему ... хуже не нашли.
ответить

Чтоб им так ездить

сегодня, 00:39
Прочитал все отзывы и понял, - Липецку подсунули дерьмо.
ответить

автобусы для районных цетров

сегодня, 00:34
— При наличии отсутствия пропитанных шпал,— кричал Виктор Михайлович на весь двор,— это будет не трамвай, а одно горе!
ответить

Артем

вчера, 23:51
Уважаемый департамент транспорта администрации города я Вас умоляю не ставьте нам такой маленький автобус на маршрут №33 он категорически не подходит для такого востребованного маршрута!
ответить

Вася

вчера, 23:04
Я сегодня видел как новый автобус техпомощь утаскивала
ответить

Алекс

вчера, 22:43
Где там евро 5 когда они пыхтят?
ответить

Юрий

вчера, 22:36
Интересно сколько стоил один автобус?
ответить

Да уж

вчера, 22:08
Зато новые автобусы , держитесь !!!
ответить

Чинуши,одумайтесь!

вчера, 22:01
Ужасные автобусы,очень мало посадочных мест!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Житель Усманского района, подозреваемый в убийстве соседа, заключен под стражу
#арест #убийство
1
Житель Усманского района, подозреваемый в убийстве соседа, заключен под стражу

вчера, 16:31

Происшествия
Грязинец голыми руками утащил 470 кг имущества РЖД
#покушение на кражу #суд #приговор
12
Грязинец голыми руками утащил 470 кг имущества РЖД

вчера, 15:32

Происшествия
В полиции просят опознать мужчину, бьющего женщину
#драка
82
В полиции просят опознать мужчину, бьющего женщину

вчера, 13:13

Происшествия
В Липецкой области дерево придавило два автомобиля (ВИДЕО)
#дерево #ЧП
13
В Липецкой области дерево придавило два автомобиля (ВИДЕО)

вчера, 12:27

Происшествия
Военный осужден за попытку выжечь глаз автоинспектору
#нападение #приговор #суд
13
Военный осужден за попытку выжечь глаз автоинспектору

вчера, 12:21

Происшествия
Под Липецком утонул житель Грязей
5
Под Липецком утонул житель Грязей

вчера, 12:12

Происшествия