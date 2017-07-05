вчера, 19:39
Новые автобусы с пометкой «Т» ходят по троллейбусным маршрутам
Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что с 1 июля на троллейбусных маршрутах №№ 1, 2, 7, 9, 12 задействовано 11 новых автобусов из 21 приобретенных по программе обновления муниципального пассажирского транспорта.
Отметим, что современные автобусы прибыли в город в середине июня. В течение двух недель ЛиАЗы прошли все необходимые процедуры проверки. Приобретенные машины имеют экологичный дизельный двигатель Евро-5, а также соответствуют требованиям программы «Доступная среда», сообщает пресс – служба администрации города Липецка.
жалко Липецк
Мишка
Чтоб им так ездить
автобусы для районных цетров
Артем
Вася
Алекс
Юрий
Да уж
Чинуши,одумайтесь!