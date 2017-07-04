Происшествия

сегодня, 12:27

В Липецкой области дерево придавило два автомобиля (ВИДЕО)

10 1636
#дерево #ЧП
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В Липецкой области дерево придавило два автомобиля (ВИДЕО)

Огромный тополь упал прямо на припаркованные во дворе легковушки.

Накануне в городе Грязи Липецкой области в районе Пищевого комбината упало дерево, тополь. В результате были повреждены два автомобиля "Ауди" и "ВАЗ-2199",  припаркованные во дворе жилого дома. По словам очевидцев, к счастью, никто из людей не пострадал - хотя обычно в этом дворе гуляют дети.

- В результате падения дерева автомобиль "Ауди" "в мясо", восстановлени не подлежит, - говорят очевидцы. 




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#дерево #ЧП
3

Комментарии (10)

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ауди 100 в 45 кузове

сегодня, 15:00
учи мат часть , гугол в помощь ! И вообще она таких годов не гниет ) Не то что авто таз
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АндерсЕн

сегодня, 14:41
Даже деревья понимают, что дворы не для парковки!
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хх

сегодня, 14:23
Вроде как все водилы, что ж вы так к друг другу относитесь. Кто купил авто, кому подарили, кому то в наследство оставили.
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гость

сегодня, 14:16
Ауди это фольга, Правильно научись писать модели ВАЗа , а потом рассуждай о толщине металла
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Шофер - пешеход

сегодня, 14:00
Ауди как раз живее всех живых, как Ильич, а вот 21099 подкрался пушной зверёк - писец...
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Ауди это фольга

сегодня, 13:54
Какая там толщина металла может быть у фольги? Броневик это ВАЗ-2199. Просто броневик принял весь удар на себя, а так бы от ауди только мокрое место осталось. Понакупят автохлама, понаставят их во дворах на газонах и потом жалуются, когда придавит
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Ауди" "в мясо",

сегодня, 13:04
Ауди это броневик ! У ней толщина металла как у 21 волги
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влипецкепить

сегодня, 13:01
тополиный пух -жара -июль
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Сергей 13

сегодня, 12:56
741, -Ну да,с Вазом всё печально,даже в металлолом не примут,а ауди ещё столько же проездит .
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741

сегодня, 12:44
нормально с Ауди все..поцарапано и все
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