Происшествия
сегодня, 12:27
В Липецкой области дерево придавило два автомобиля (ВИДЕО)
Огромный тополь упал прямо на припаркованные во дворе легковушки.
Накануне в городе Грязи Липецкой области в районе Пищевого комбината упало дерево, тополь. В результате были повреждены два автомобиля "Ауди" и "ВАЗ-2199", припаркованные во дворе жилого дома. По словам очевидцев, к счастью, никто из людей не пострадал - хотя обычно в этом дворе гуляют дети.
- В результате падения дерева автомобиль "Ауди" "в мясо", восстановлени не подлежит, - говорят очевидцы.
- В результате падения дерева автомобиль "Ауди" "в мясо", восстановлени не подлежит, - говорят очевидцы.
ауди 100 в 45 кузове
АндерсЕн
хх
гость
Шофер - пешеход
Ауди это фольга
Ауди" "в мясо",
влипецкепить
Сергей 13
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