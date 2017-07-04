В Липецкой области дерево придавило два автомобиля (ВИДЕО)

Огромный тополь упал прямо на припаркованные во дворе легковушки.

Накануне в городе Грязи Липецкой области в районе Пищевого комбината упало дерево, тополь. В результате были повреждены два автомобиля "Ауди" и "ВАЗ-2199", припаркованные во дворе жилого дома. По словам очевидцев, к счастью, никто из людей не пострадал - хотя обычно в этом дворе гуляют дети.



- В результате падения дерева автомобиль "Ауди" "в мясо", восстановлени не подлежит, - говорят очевидцы.









