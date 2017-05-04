В Грязях запретили мотоциклистам принять участие в шествии «Бессмертного полка»

Администрация не дала мотоциклистам разрешение на мотопробег

Грязинские и липецкие байкеры собирались 9 мая принять участие на мотоциклах в акции "Бессмертный полк". Но, как сообщили в клубе "МотоРусь" администрация зарубила их идею на корню:



"Администрация г. Грязи не дала разрешение на проведении мотопробега 9 мая 2017 года. 9 мая в Грязях в рамках празднования 72-й годовщины Великой Победы, планировалось провести мотопробег с целью сохранить память о фронтовиках и тружеников тыла ВОВ. Побудить людей лишний раз, обратиться к своей семейной памяти, что бы они нашли историю своих фронтовиков, передовиков, тружеников тыла и эту историю передали своим детям и внукам. Мотоциклисты должны были проехать колонной по запланированному маршруту с портретами своих родственников.



С этой целью организаторами акции было подано уведомление о проведении публичного мероприятия (мотопробега) в полной соответствии Федерального закона №54-ФЗ от 19.06.2004г. В котором подробнейшим образом был указан регламент мероприятия и другая необходимая информация.



В ответ на уведомление 4 мая 2017 г. получен ответ (№541 от 02.05.17г), который по своей сути является «отпиской», не дающий возможности правомерно провести публичное мероприятие (мотопробег) в рамках акции «Бессмертный полк» в честь празднования одного из Великих Праздников нашей стране".



Из ответа администрации следует, что байкеры, якобы, не приложили к своей заявке регламент проведения мероприятия. Хотя, в заявке, в принципе, байкеры свои планы обозначили.

