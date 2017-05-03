В Липецке пропала 16-летняя девушка

Вера Лебедева ушла из дома вчера утром.

В Липецкой области пропала 16-летняя девушка. Как сообщил GOROD48 руководитель организации "Поиск пропавших детей-Липецк" Вячеслав Телин, учащаяся техникума Вера Лебедева ушла из дома в селе Сырское Липецкого района вчера в 10:00 и с тех пор о ее местоположении ничего не известно. Вера Лебедева невысокого роста - около 150 сантиметров, худощавого телосложения. Родственники уже обратились с заявлением в полицию. Поисковики готовят объявление-ориентировку о пропаже девушки.