В России
52 минуты назад
Россия списывает Киргизии долг в $240 млн
Деньги были взяты в кредит.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрил единовременное списание Россией долга по кредитам Киргизии в размере $240 млн. Списание задолженности, говорится в документе, происходит в рамках "официальной помощи развитию Киргизской Республики". После подписания и вступления документа в силу вся эта сумма будет списана.
В 2013 году власти России простили Киргизии долг почти в $190 млн, обязавшись списать остальную задолженность в течение десяти лет, напоминает РБК.
В 2013 году власти России простили Киргизии долг почти в $190 млн, обязавшись списать остальную задолженность в течение десяти лет, напоминает РБК.