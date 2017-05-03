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52 минуты назад

Россия списывает Киргизии долг в $240 млн

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#долг #списание #кредит #Киргизия
Россия списывает Киргизии долг в $240 млн

Деньги были взяты в кредит.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрил единовременное списание Россией долга по кредитам Киргизии в размере $240 млн. Списание задолженности, говорится в документе, происходит в рамках "официальной помощи развитию Киргизской Республики". После подписания и вступления документа в силу вся эта сумма будет списана.

В 2013 году власти России простили Киргизии долг почти в $190 млн, обязавшись списать остальную задолженность в течение десяти лет, напоминает РБК.
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#долг #списание #кредит #Киргизия

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