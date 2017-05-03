Общество

сегодня, 14:22

Георгиевскими ленточками деревья подвязали газовики

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#День Победы #9 мая
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Георгиевскими ленточками деревья подвязали газовики

"Хорошему делу придан более глубокий смысл", - уверены авторы спорной инициативы.

Напомним, сегодня в редакцию GOROD48 обратился читатель, возмущенный тем, что георгиевские ленточки используют не по назначению - в Липецке ими подвязывают молодые деревья. Против такого применения георгиевских лент также выступили ведущий консультант отдела общественных связей и гражданско-патриотического воспитания Управления внутренней политики Липецкой области Александр Быков и руководитель Липецкого регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Дмитрий Аксёнов.

Оказалось, аллею от остановки "10-й микрорайон" в сторону кольца 9-го микрорайона (разделительная между дорогами) высадили газовики.

- Аллея, о которой идет речь, высажена нашими работниками, и мы с глубоким уважением относимся к Великому празднику Победы, - сообщила GOROD48 cоветник генерального директора по связям с общественностью АО «Газпром газораспределение Липецк» Татьяна Семенова. - Использование георгиевских ленточек в данном случае сделано с целью подчеркнуть символизм грядущего праздника, так как аллея высажена в честь предстоящего Дня Победы.  И на днях у аллеи появится табличка с символикой Победы.  Мы считаем, что подчеркивать важность праздника необходимо любыми доступными способами и это один из них.  Как известно, Георгиевский биколор означает личное мужество воина, его стойкость и преданность Отчизне. Молодые деревья, чтобы вырасти, должны для начала выстоять, прижиться в почве и ленточка для них в данном случае - символ жизни.  Вряд ли кто-то будет спорить, что высадка деревьев - хорошее дело. В этом конкретном  случае хорошему делу придан более глубокий смысл. Странно, что кому-то в голову могло прийти иное. 

Добавим, что 27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле вряд ли есть какая-то позиция по поводу инициативы проводить рейды с проверкой правильности ношения георгиевской ленточки. Он признался, что сам 8 лет носит георгиевскую ленточку на сумке, и эта ленточка уже облетела с ним весь мир.

4 530
#День Победы #9 мая
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Комментарии (4)

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Гость

4 минуты назад
Да вас убить мало,это для людей,а не для вас деревьев(Дубов)!
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нет слов

38 минут назад
какой бред...
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Ирина

сегодня, 14:45
Вот это липецкую власть отбрили!!!! Респект городу 48!!!!
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М-да

сегодня, 14:32
нодовцы в городе ?
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