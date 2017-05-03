Общество
сегодня, 14:22
Георгиевскими ленточками деревья подвязали газовики
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"Хорошему делу придан более глубокий смысл", - уверены авторы спорной инициативы.
Напомним, сегодня в редакцию GOROD48 обратился читатель, возмущенный тем, что георгиевские ленточки используют не по назначению - в Липецке ими подвязывают молодые деревья. Против такого применения георгиевских лент также выступили ведущий консультант отдела общественных связей и гражданско-патриотического воспитания Управления внутренней политики Липецкой области Александр Быков и руководитель Липецкого регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Дмитрий Аксёнов.
Оказалось, аллею от остановки "10-й микрорайон" в сторону кольца 9-го микрорайона (разделительная между дорогами) высадили газовики.
- Аллея, о которой идет речь, высажена нашими работниками, и мы с глубоким уважением относимся к Великому празднику Победы, - сообщила GOROD48 cоветник генерального директора по связям с общественностью АО «Газпром газораспределение Липецк» Татьяна Семенова. - Использование георгиевских ленточек в данном случае сделано с целью подчеркнуть символизм грядущего праздника, так как аллея высажена в честь предстоящего Дня Победы. И на днях у аллеи появится табличка с символикой Победы. Мы считаем, что подчеркивать важность праздника необходимо любыми доступными способами и это один из них. Как известно, Георгиевский биколор означает личное мужество воина, его стойкость и преданность Отчизне. Молодые деревья, чтобы вырасти, должны для начала выстоять, прижиться в почве и ленточка для них в данном случае - символ жизни. Вряд ли кто-то будет спорить, что высадка деревьев - хорошее дело. В этом конкретном случае хорошему делу придан более глубокий смысл. Странно, что кому-то в голову могло прийти иное.
Добавим, что 27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле вряд ли есть какая-то позиция по поводу инициативы проводить рейды с проверкой правильности ношения георгиевской ленточки. Он признался, что сам 8 лет носит георгиевскую ленточку на сумке, и эта ленточка уже облетела с ним весь мир.
Оказалось, аллею от остановки "10-й микрорайон" в сторону кольца 9-го микрорайона (разделительная между дорогами) высадили газовики.
- Аллея, о которой идет речь, высажена нашими работниками, и мы с глубоким уважением относимся к Великому празднику Победы, - сообщила GOROD48 cоветник генерального директора по связям с общественностью АО «Газпром газораспределение Липецк» Татьяна Семенова. - Использование георгиевских ленточек в данном случае сделано с целью подчеркнуть символизм грядущего праздника, так как аллея высажена в честь предстоящего Дня Победы. И на днях у аллеи появится табличка с символикой Победы. Мы считаем, что подчеркивать важность праздника необходимо любыми доступными способами и это один из них. Как известно, Георгиевский биколор означает личное мужество воина, его стойкость и преданность Отчизне. Молодые деревья, чтобы вырасти, должны для начала выстоять, прижиться в почве и ленточка для них в данном случае - символ жизни. Вряд ли кто-то будет спорить, что высадка деревьев - хорошее дело. В этом конкретном случае хорошему делу придан более глубокий смысл. Странно, что кому-то в голову могло прийти иное.
Добавим, что 27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле вряд ли есть какая-то позиция по поводу инициативы проводить рейды с проверкой правильности ношения георгиевской ленточки. Он признался, что сам 8 лет носит георгиевскую ленточку на сумке, и эта ленточка уже облетела с ним весь мир.
4 530
Гость
нет слов
Ирина
М-да