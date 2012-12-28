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Здоровье
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сегодня, 15:27
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35-летний липчанин по ошибке выпил электролит
И получил ожог пищевода и желудка.
Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, мужчина получил отравление прижигающей жидкостью и химический ожог пищевода и желудка. Сейчас он проходит лечение.
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