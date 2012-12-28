35-летний липчанин по ошибке выпил электролит

И получил ожог пищевода и желудка.

В отделение острых отравлений БСМП №1 Липецка госпитализирован 35-летний мужчина, который работал в гараже, почувствовал жажду и по ошибке схватил вместо бутылки с водой бутылку с электролитом и выпил.Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, мужчина получил отравление прижигающей жидкостью и химический ожог пищевода и желудка. Сейчас он проходит лечение.