Три надворные постройки и бесхозное строение сгорели в Липецкой области

Палы сухой травы продолжаются. В районе Октябрьского моста площадь пожара достигла трёх гектаров.



Днем 28 апреля в селе Воскресенское Данковского района сгорела бесхозная постройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Также в этот день огонь вспыхнул в трёх надворных постройках: в селе Коробовка Грязинского района частично повреждена кровля, в деревне Новый Копыл Лебедянского района уничтожена постройка, а в селе Аннино огонь повредил часть кровли и отделку.Вчера пожарные тушили шесть палов сухой травы, самый масштабный произошел в районе Октябрьского моста в Липецке — на трёх гектарах. Четыре раза тушили мусор на открытых пространствах и один раз переполох вызвала подгоревшая пища.