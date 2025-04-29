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Происшествия
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сегодня, 11:24
Три надворные постройки и бесхозное строение сгорели в Липецкой области
Палы сухой травы продолжаются. В районе Октябрьского моста площадь пожара достигла трёх гектаров.
Также в этот день огонь вспыхнул в трёх надворных постройках: в селе Коробовка Грязинского района частично повреждена кровля, в деревне Новый Копыл Лебедянского района уничтожена постройка, а в селе Аннино огонь повредил часть кровли и отделку.
Вчера пожарные тушили шесть палов сухой травы, самый масштабный произошел в районе Октябрьского моста в Липецке — на трёх гектарах. Четыре раза тушили мусор на открытых пространствах и один раз переполох вызвала подгоревшая пища.
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