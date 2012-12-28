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Общество
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сегодня, 11:26
В Липецке увековечат память судей-фронтовиков
Памятный знак появится на территории областного суда.
— Мемориальный комплекс заявитель желает разместить у дома №5 на площади Петра Великого. Он будет построен за счет внебюджетных средств.
Депутаты дали добро этой инициативе.
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