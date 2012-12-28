В Липецке увековечат память судей-фронтовиков

Памятный знак появится на территории областного суда.

Сегодня сессии Липецкого горсовета вице-мэр Светлана Сурмий сообщила депутатам о желании руководства областного суда увековечить память судей-участников Великой Отечественной войны:— Мемориальный комплекс заявитель желает разместить у дома №5 на площади Петра Великого. Он будет построен за счет внебюджетных средств.Депутаты дали добро этой инициативе.