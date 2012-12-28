Ночные заморозки продолжатся: спасатели советую укутывать деревья «пупыркой» и устраивать дымовые завесы
В Липецком округе 49-летняя и 23-летняя женщины продали квартиру и перевели 2,5 миллиона рублей мошенникам
Мать на Украине, 10 бутылок водки, со стулом на телевизор: за что 50-летняя женщина сломала череп бывшему сожителю?
Сегодня в Липецке: горожанам всё чаще приходится перерабатывать, куда собираются после школы выпускники
«Концессионер не исполнит в полном объеме своих обязательств по модернизации трамвайной сети в Липецке»
Происшествия
701
сегодня, 09:30
2
Двое бывших полицейских окажутся под судом за отпущенных наркоторговцев
Следствие вменяет им превышение должностных полномочий и взятку в значительном размере.
По данным следствия, осенью 2022 года они отпустили водителя и пассажира автомобиля, в багажнике которого нашли сверток с наркотиками. Сделали они это по просьбе коллеги, покровительствовавшего наркодилеру и за взятку в 30 000 рублей.
«На время предварительного следствия обвиняемые судом заключены под стражу. Следователем регионального управления СК России собрано достаточно доказательств, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных и процессуальных действий, что позволило уголовное дело направить для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — говорится в релизе регионального Следкома.
Как добавили в пресс-службе областного управления МВД, преступление было выявлено оперативниками собственной безопасности управления и регионального УФСБ во время расследования другого уголовного дела — по обвинению бывших заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков, начальника одного из отделов и его заместителя в должностных и коррупционных преступлениях.
«Приказом УМВД России Липецкой области сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. При подтверждении вины они понесут наказание в установленном законом порядке», — сообщили в полиции.
0
0
6
3
5
Комментарии (2)