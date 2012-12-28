Мать на Украине, 10 бутылок водки, со стулом на телевизор: за что 50-летняя женщина сломала череп бывшему сожителю?

До этого она ударила мужа топором по голове.

Направлено в суд уголовное дело 50-летней жительницы Тербунского района, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 46-летнего бывшего сожителя (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ).Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, этот конфликт развернулся 15 декабря прошлого года. Бывший сожитель приехал в гости к женщине, чтобы помочь по хозяйству. Но обернулось всё длительным запоем — за несколько дней на троих было выпито 10 бутылок водки.В какой-то момент количество выпитого достигло критической отметки и гость стал вести себя вызывающе. Особенно он был раздосадован тем, что не может дозвониться до живущей на Украине матери. От злости мужчина ударил кулаком по столу, после чего взял табуретку и хотел замахнуться на телевизор, стоявший в зале.Женщине, которая тоже была изрядно пьяна, это не понравилось. Она на вступилась за телевизор и, по версии следствия, отняла у гостя табуретку и ей же ударила бывшего сожителя по затылку и по руке. Удары оказались настолько сильными, что мужчина получил перелом свода черепа, пальца на левой руке, а также ушиб головного мозга.Что примечательно — за месяц до этого женщину уже судили за нападение на своего мужа с топором (по пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ). Но каким-то чудом здоровью мужчины, получившему топором по голове, был причинён лёгкий вред, и дело было прекращено за примирением сторон.В ходе следствия обвиняемая вину в нападении с табуреткой на бывшего сожителя отрицала и выдвинула версию о падении мужчины головой на спинку кровати. Но следствие и экспертиза эти слова не подтверждают.Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас она арестована.