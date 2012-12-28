Ночные заморозки продолжатся: спасатели советую укутывать деревья «пупыркой» и устраивать дымовые завесы
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Происшествия
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27 минут назад
Объявлен отбой красного уровня, желтый сохраняется
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