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27 минут назад

Объявлен отбой красного уровня, желтый сохраняется

Объявлен отбой угрозы атаки БПЛА в Ельце и Елецком округе, с сохранением желтого уровня «Воздушной опасности» для всей Липецкой области.
воздушная тревога
БПЛА
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