Кто сливает фекальные стоки на улицу Фрунзе, должны разбираться полицейские и экологи

«РВК — Липецк» проверил свои сети: водоотведение работает исправно.

Жители дома №81 по улице Фрунзе заметили слив нечистот на дорогу.«Каждый день по ночам сливают на дорогу общего пользования по улице Фрунзе содержимое канализационных колодцев по причине не исправности насоса. Вонь невыносимая», — рассказали жители дома GOROD48.По их словам, сливают нечистоты уже целый месяц.«Сети водоотведения, как и всё оборудование, находящееся в зоне ответственности «РВК-Липецк» и расположенное в районе улицы Фрунзе, работает в штатном режиме. Слив неочищенных канализационных, сточных вод на рельеф местности является нарушением экологического законодательства Российской Федерации. В случае выявления несанкционированного слива стоков жители областного центра могут обратиться в полицию или региональное управление экологии и природных ресурсов», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК — Липецк».