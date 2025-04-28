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В Липецком округе 49-летняя и 23-летняя женщины продали квартиру и перевели 2,5 миллиона рублей мошенникам
Общество
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34 минуты назад
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Кто сливает фекальные стоки на улицу Фрунзе, должны разбираться полицейские и экологи
«РВК — Липецк» проверил свои сети: водоотведение работает исправно.
«Каждый день по ночам сливают на дорогу общего пользования по улице Фрунзе содержимое канализационных колодцев по причине не исправности насоса. Вонь невыносимая», — рассказали жители дома GOROD48.
По их словам, сливают нечистоты уже целый месяц.
«Сети водоотведения, как и всё оборудование, находящееся в зоне ответственности «РВК-Липецк» и расположенное в районе улицы Фрунзе, работает в штатном режиме. Слив неочищенных канализационных, сточных вод на рельеф местности является нарушением экологического законодательства Российской Федерации. В случае выявления несанкционированного слива стоков жители областного центра могут обратиться в полицию или региональное управление экологии и природных ресурсов», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК — Липецк».
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