Женщина-водитель автомобиля «Киа» пострадала в столкновении с «Тойотой»

Водитель «Тойоты» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю.









— По предварительным данным, 63-летний водитель «Тойоты» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю «Киа-Рио», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. — По предварительным данным, 63-летний водитель «Тойоты» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю «Киа-Рио», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Сегодня в Грязях в районе дома №56 по улице 2-я Чапаева столкнулись «Тойота-Королла» и «Киа-Рио». Пострадала 51-летняя женщина — водитель «Киа».