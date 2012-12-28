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Ночные заморозки продолжатся: спасатели советую укутывать деревья «пупыркой» и устраивать дымовые завесы
Мать на Украине, 10 бутылок водки, со стулом на телевизор: за что 50-летняя женщина сломала череп бывшему сожителю?
Происшествия
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сегодня, 16:38
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Женщина-водитель автомобиля «Киа» пострадала в столкновении с «Тойотой»
Водитель «Тойоты» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю.
— По предварительным данным, 63-летний водитель «Тойоты» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю «Киа-Рио», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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