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Происшествия
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сегодня, 12:55
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Дело лжесвидетеля по делу бутлегера направлено в суд
Лжесвидетель выгораживал торговца спиртным.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 14 февраля Данковский городской суд вынес приговор знакомому мужчины — тот был признан виновным в совершении четырех преступлений по статье 174.1 УК РФ — в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
47-летний мужчина проходил по этому делу свидетелем и в суде пытался выгородить бутлегера — дал заведомо ложные показания о получении от последнего бутылки водки за выполненную работу. Хотя на самом деле водку он купил.
Эти показания были признаны ложными и данными, чтобы помочь торговцу уйти от ответственности. Теперь судить будут уже самого свидетеля. Ему грозит до трёх месяцев ареста.
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